Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 2 Thi sách, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và của công ty.

Theo dõi, kiểm soát các khoản thu, chi, công nợ của công ty.

Cập nhật, quản lý các chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để cung cấp thông tin kế toán cần thiết.

Tham gia kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán định kỳ.

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến kế toán nội bộ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán nội bộ hoặc kế toán tổng hợp….

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, ipos,...).

Hiểu biết về luật và nghiệp vụ các chuẩn mực kế toán.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Tin học văn phòng tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư

