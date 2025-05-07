Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1254 Võ Văn Kiệt, P11, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện nghiệp vụ kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình của công ty.

Lập kế hoạch và kiểm soát ngân sách.

Quản lý, theo dõi và báo cáo các khoản thu chi hàng ngày.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.

Phân loại, ghi nhận và tổng hợp các nghiệp vụ kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán cơ bản, các quy định của pháp luật về kế toán.

Thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint).

Khả năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt, cẩn thận, tỉ mỉ.

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và năng động.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg

