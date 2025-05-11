Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VNB SPORTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VNB SPORTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH VNB SPORTS
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
CÔNG TY TNHH VNB SPORTS

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH VNB SPORTS

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 130/2 Thạnh Lộc 19, P. Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Cần tuyển 2 kế toán nội bộ

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Làm việc cẩn thận
- Có trách nhiệm
- Làm việc gắn bó lâu dài
- Sử dụng thành thạo word, exel
- Độ tuổi từ 22 - 35 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH VNB SPORTS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13
- Bảo hiểm xã hội sau 6 tháng làm việc chính thức
- Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái
- Sinh hoạt cầu lông
- Tổ chức sinh nhật nhân sự hàng tháng
- Được đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VNB SPORTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VNB SPORTS

CÔNG TY TNHH VNB SPORTS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 182/15 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

