Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VNB SPORTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 130/2 Thạnh Lộc 19, P. Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Cần tuyển 2 kế toán nội bộ

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Làm việc cẩn thận

- Có trách nhiệm

- Làm việc gắn bó lâu dài

- Sử dụng thành thạo word, exel

- Độ tuổi từ 22 - 35 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH VNB SPORTS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13

- Bảo hiểm xã hội sau 6 tháng làm việc chính thức

- Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái

- Sinh hoạt cầu lông

- Tổ chức sinh nhật nhân sự hàng tháng

- Được đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VNB SPORTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin