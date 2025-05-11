Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VNB SPORTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH VNB SPORTS
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 130/2 Thạnh Lộc 19, P. Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Cần tuyển 2 kế toán nội bộ
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Làm việc cẩn thận
- Có trách nhiệm
- Làm việc gắn bó lâu dài
- Sử dụng thành thạo word, exel
- Độ tuổi từ 22 - 35 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH VNB SPORTS Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13
- Bảo hiểm xã hội sau 6 tháng làm việc chính thức
- Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái
- Sinh hoạt cầu lông
- Tổ chức sinh nhật nhân sự hàng tháng
- Được đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VNB SPORTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
