Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN MIKO TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 485B Nguyễn Đình Chiểu, Phường 02, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Nhập chứng từ vào phần mềm Misa

Theo dõi chi phí

Báo cáo thuế TNCN, GTGT hàng quý.

Hạch toán tất cả nghiệp vụ vào phần mềm

Xuất hóa đơn GTGT.

Sổ sách, quyết toán thuế TNCN, TNDN, báo cáo tài chính năm

Lập chứng từ nộp thuế

Kiểm chứng từ kèm đề nghị thanh toán, dò dự chi

Dò dự chi, đề nghị thanh toán

Làm chứng từ nộp thuế, UNC..

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về xuất – nhập – tồn.

Thông thạo về vi tính văn phòng (Word + Excel)

Nhiệt tình, cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ, năng động.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Biết sử dụng thành thạo phần mềm Misa

Nắm chắc nghiệp vụ kế toán

