Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN MIKO TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKO TECH
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIKO TECH

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 485B Nguyễn Đình Chiểu, Phường 02, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Nhập chứng từ vào phần mềm Misa
Theo dõi chi phí
Báo cáo thuế TNCN, GTGT hàng quý.
B
Hạch toán tất cả nghiệp vụ vào phần mềm
Xuất hóa đơn GTGT.
Sổ sách, quyết toán thuế TNCN, TNDN, báo cáo tài chính năm
Lập chứng từ nộp thuế
Kiểm chứng từ kèm đề nghị thanh toán, dò dự chi
Dò dự chi, đề nghị thanh toán
Sổ sách, báo cáo tài chính năm
Làm chứng từ nộp thuế, UNC..

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về xuất – nhập – tồn.
Thông thạo về vi tính văn phòng (Word + Excel)
Nhiệt tình, cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ, năng động.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Biết sử dụng thành thạo phần mềm Misa
Nắm chắc nghiệp vụ kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIKO TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIKO TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKO TECH

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKO TECH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 485B Nguyễn Đình Chiểu, Phường 02, Quận 3, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

