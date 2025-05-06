Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/1 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện ghi chép, phân loại và tổng hợp các nghiệp vụ kế toán.

Theo dõi, quản lý sổ sách kế toán, chứng từ liên quan.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ.

Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số liệu giữa các bộ phận liên quan.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện quy trình, chính sách kế toán của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí kế toán nội bộ.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiên biết sử dụng phần mềm MISA).

Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ và chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được đào tạo, hướng dẫn công việc bài bản

Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài

Hoa hồng doanh thu theo KPI.

Hỗ trợ ăn trưa 50.000VND/ngày.

Phụ cấp xăng xe, chi phí gửi xe.

Phụ cấp công tác phí.

Lương thưởng, phụ cấp hấp dẫn theo năng lực và kết quả làm việc

Được tham gia các hoạt động du lịch, team building hàng năm

Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin