Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1/1 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện ghi chép, phân loại và tổng hợp các nghiệp vụ kế toán.
Theo dõi, quản lý sổ sách kế toán, chứng từ liên quan.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ.
Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số liệu giữa các bộ phận liên quan.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện quy trình, chính sách kế toán của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí kế toán nội bộ.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiên biết sử dụng phần mềm MISA).
Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ và chịu được áp lực công việc.
Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được đào tạo, hướng dẫn công việc bài bản
Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước
Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài
Hoa hồng doanh thu theo KPI.
Hỗ trợ ăn trưa 50.000VND/ngày.
Phụ cấp xăng xe, chi phí gửi xe.
Phụ cấp công tác phí.
Lương thưởng, phụ cấp hấp dẫn theo năng lực và kết quả làm việc
Được tham gia các hoạt động du lịch, team building hàng năm
Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
