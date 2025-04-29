Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SONG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 95 đường số 37, P.Hiệp Bình Phước, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Đặt hàng cho các Công trình, đặt hàng nhập kho

So sánh giá NCC

Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu, xác nhận công nợ các NCC vật liệu xây dựng

Sắp xếp bấm chứng từ nội bộ

Nhập chi phí các Công trình, phiếu nhập kho lên phần mềm

Nhập phiếu chuyển kho CCDC, máy móc

Kiểm tra, báo cáo giải chi mua vật tư của phòng thi công

Giữ bảng lũy kế lương cai các Công trình

Sắp xếp hóa đơn GTGT đầu vào theo bảng kê

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên nghành Kế toán

Tối thiểu 1năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel.

Cần mẫn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

Đam mê công việc, hòa đồng và có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SONG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương trao đổi khi phỏng vấn

Làm việc trong môi trường trẻ trung,năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Lương, Thưởng các ngày lễ, tết, nhận theo quy định Công ty

Tham gia BHXH, phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt độngphát triển văn hóa công ty: du lịch,sinh nhật, teambuilding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SONG PHÁT

