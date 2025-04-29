Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SONG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SONG PHÁT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 95 đường số 37, P.Hiệp Bình Phước, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Đặt hàng cho các Công trình, đặt hàng nhập kho
So sánh giá NCC
Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu, xác nhận công nợ các NCC vật liệu xây dựng
Sắp xếp bấm chứng từ nội bộ
Nhập chi phí các Công trình, phiếu nhập kho lên phần mềm
Nhập phiếu chuyển kho CCDC, máy móc
Kiểm tra, báo cáo giải chi mua vật tư của phòng thi công
Giữ bảng lũy kế lương cai các Công trình
Sắp xếp hóa đơn GTGT đầu vào theo bảng kê
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên nghành Kế toán
Tối thiểu 1năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel.
Cần mẫn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.
Đam mê công việc, hòa đồng và có khả năng chịu được áp lực công việc cao.
Tối thiểu 1năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel.
Cần mẫn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.
Đam mê công việc, hòa đồng và có khả năng chịu được áp lực công việc cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SONG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương trao đổi khi phỏng vấn
Làm việc trong môi trường trẻ trung,năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Lương, Thưởng các ngày lễ, tết, nhận theo quy định Công ty
Tham gia BHXH, phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt độngphát triển văn hóa công ty: du lịch,sinh nhật, teambuilding...
Làm việc trong môi trường trẻ trung,năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Lương, Thưởng các ngày lễ, tết, nhận theo quy định Công ty
Tham gia BHXH, phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt độngphát triển văn hóa công ty: du lịch,sinh nhật, teambuilding...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SONG PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI