Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT KIM LOẠI VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 442/119/22 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, Quận 12

Kế toán nội bộ

Theo dõi hàng nhập xuất tồn hàng tồn kho , phối hợp kiểm kê hàng hoá.

Theo dõi công nợ, xuất hóa đơn

Chấm công , tính lương,

Báo giá khách hàng

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Làm việc cẩn thận

Có trách nhiệm

Làm việc gắn bó lâu dài

Sử dụng thành thạo word, exel

Tại CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT KIM LOẠI VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8-12 triệu/tháng

Bao cơm trưa

Tham gia bảo hiểm

Được nghỉ các ngày chủ nhật trong tháng.

Được hưởng các chế độ nghỉ lễ theo lịch nhà nước,...

Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty: ma chay, hiếu hỉ, nghỉ mát hàng năm, du xuân,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT KIM LOẠI VN

