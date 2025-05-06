Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT KIM LOẠI VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT KIM LOẠI VN
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 442/119/22 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Theo dõi hàng nhập xuất tồn hàng tồn kho , phối hợp kiểm kê hàng hoá.
Theo dõi công nợ, xuất hóa đơn
Chấm công , tính lương,
Báo giá khách hàng
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Làm việc cẩn thận
Có trách nhiệm
Làm việc gắn bó lâu dài
Sử dụng thành thạo word, exel
Tại CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT KIM LOẠI VN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8-12 triệu/tháng
Bao cơm trưa
Tham gia bảo hiểm
Được nghỉ các ngày chủ nhật trong tháng.
Được hưởng các chế độ nghỉ lễ theo lịch nhà nước,...
Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty: ma chay, hiếu hỉ, nghỉ mát hàng năm, du xuân,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT KIM LOẠI VN
