Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT KIM LOẠI VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT KIM LOẠI VN
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT KIM LOẠI VN

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 442/119/22 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Theo dõi hàng nhập xuất tồn hàng tồn kho , phối hợp kiểm kê hàng hoá.
Theo dõi công nợ, xuất hóa đơn
Chấm công , tính lương,
Báo giá khách hàng

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Làm việc cẩn thận
Có trách nhiệm
Làm việc gắn bó lâu dài
Sử dụng thành thạo word, exel

Tại CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT KIM LOẠI VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8-12 triệu/tháng
Bao cơm trưa
Tham gia bảo hiểm
Được nghỉ các ngày chủ nhật trong tháng.
Được hưởng các chế độ nghỉ lễ theo lịch nhà nước,...
Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty: ma chay, hiếu hỉ, nghỉ mát hàng năm, du xuân,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT KIM LOẠI VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 442/119/22 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

