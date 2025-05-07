Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH JAPAN TRADE CONNECT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH JAPAN TRADE CONNECT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH JAPAN TRADE CONNECT
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
CÔNG TY TNHH JAPAN TRADE CONNECT

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH JAPAN TRADE CONNECT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 47A, Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Theo dõi, quản lý dòng tiền trong ngày.
Theo dõi công nợ, thanh toán, giao dịch ngân hàng.
Theo dõi, rà soát, đối chiếu báo cáo bán hàng và báo cáo marketing.
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán: hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính.
Kiểm tra, quản lý: hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo nội bộ.
Xử lý các thủ tục, vấn đề liên quan đến cơ quan, ban ngành.
Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp/kế toán nội bộ.
Có khả năng đọc báo cáo bán hàng, báo cáo tài chính.
Có kiến thức chuyên ngành kế toán, hiểu biết luật và thường xuyên cập nhật các quy định mới từ cơ quan ban ngành.
Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
TRUNG THỰC.
Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng học hỏi những kiến thức mới.

Tại CÔNG TY TNHH JAPAN TRADE CONNECT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập chính thức: Từ 10.000.000 - 15.000.000 vnđ
Có lương thưởng phụ cấp tùy theo năng lực.
Đảm bảo lương trả trước ngày 06 hàng tháng.
Thử việc 2 tháng, 85% lương cơ bản. Khi trở thành nhân viên chính thức bạn sẽ nhận được đầy đủ:
Trang bị đầy đủ trang thiết bị, tài khoản, phần mềm cần thiết cho vị trí công việc.
Môi trường làm việc thoải mái và có sự đầu tư cho phát triển cá nhân.
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 - Thứ 6 (09h00-18h00), Thứ 7 (09h00-12h00)
Địa điểm làm việc: Tòa nhà Wakami Số 47A Đường 3 Tháng 2, P.11, Quận 10, TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JAPAN TRADE CONNECT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH JAPAN TRADE CONNECT

CÔNG TY TNHH JAPAN TRADE CONNECT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 47A, Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

