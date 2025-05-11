Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học trở lên

- Chuyên ngành: Tốt nghiệp chính quy chuyên ngành Kế toán

- Kinh nghiệm:

+ Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm kế toán

- Kiến thức

+ Nắm vững nghiệp vụ kế toán

- Kỹ năng, thái độ

+ Nhiệt tình, trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc.

+ Chủ động sáng tạo, chịu khó, cận thận, tỉ mỉ

+ Chịu được áp lực công việc, thích nghi môi trường mới

+ Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc

+ Kỹ năng làm việc độc lập ;

+ Sử dụng thành thao tin học văn phòng WORD, Excel và phần mềm kế toán Misa...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO Thì Được Hưởng Những Gì

• Chế độ phúc lợi

- Mức Lương 10.000.000 - 15.000.000VNĐ (thỏa thuận theo năng lực)

- Thưởng tháng lương thứ 13

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Ứng viên được trúng tuyển có cơ hội được đào tạo và làm việc môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

- Được trao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO

