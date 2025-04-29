Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh ...và 2 địa điểm khác, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

Thực hiện thanh toán, tạo UNC thanh toán cho Nhà cung cấp

Nhập sổ phụ ngân hàng lên phần mềm Misa

Hạch toán doanh thu lên phần mềm Misa

Theo dõi đơn hàng bán ra và xuất hóa đơn cho khách hàng

Đối soát chi phí với NCC hàng tháng

Lên lệnh đề xuất chi tiền

Lưu trữ chứng từ, hợp đồng

Các yêu cầu khác từ cấp trên

Các công việc khác sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp ngành kế toán doanh nghiệp (bắt buộc)

Độ tuổi: 22 - 29 tuổi.

Trình độ: Đại học, kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Tinh tế, khéo léo, khả năng kết nối tốt; Có thái độ tốt

Phẩm chất tốt, có trách nhiệm và chịu áp lực cao trong công việc.

Thành thạo Word, Excel,...

Năng động, biết lắng nghe và học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ cố định Thứ 7 và Chủ nhật.

Review lương định ký, làm việc đạt hiệu suất review sau 6 tháng.

Môi trường làm việc năng động, tự do, hiện đại & thỏa sức sáng tạo.

Lương thưởng tháng 13, Year End Party hoặc du lịch hằng năm,...

Được Training nâng cao kinh nghiệm nghề nghiệp

Được tiếp cận với sản phẩm, xu hướng về công nghệ hàng đầu thế giới.

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

