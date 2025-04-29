Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh ...và 2 địa điểm khác, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện thanh toán, tạo UNC thanh toán cho Nhà cung cấp
Nhập sổ phụ ngân hàng lên phần mềm Misa
Hạch toán doanh thu lên phần mềm Misa
Theo dõi đơn hàng bán ra và xuất hóa đơn cho khách hàng
Đối soát chi phí với NCC hàng tháng
Lên lệnh đề xuất chi tiền
Lưu trữ chứng từ, hợp đồng
Các yêu cầu khác từ cấp trên
Các công việc khác sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành kế toán doanh nghiệp (bắt buộc)
Độ tuổi: 22 - 29 tuổi.
Trình độ: Đại học, kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Tinh tế, khéo léo, khả năng kết nối tốt; Có thái độ tốt
Phẩm chất tốt, có trách nhiệm và chịu áp lực cao trong công việc.
Thành thạo Word, Excel,...
Năng động, biết lắng nghe và học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ cố định Thứ 7 và Chủ nhật.
Review lương định ký, làm việc đạt hiệu suất review sau 6 tháng.
Môi trường làm việc năng động, tự do, hiện đại & thỏa sức sáng tạo.
Lương thưởng tháng 13, Year End Party hoặc du lịch hằng năm,...
Được Training nâng cao kinh nghiệm nghề nghiệp
Được tiếp cận với sản phẩm, xu hướng về công nghệ hàng đầu thế giới.
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Nova Evergreen, Số 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

