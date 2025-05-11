Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĂN UỐNG PHA ÁNH RÁNG CHIỀU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 - 23 Hàn Thuyên phường Bến nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kế toán thanh toán & công nợ

Kiểm tra và đối chiếu công nợ nội bộ với các bộ phận: Xưởng, PP, AP, Catering…

Thực hiện làm lệnh thanh toán (UNC) theo đợt.

Theo dõi công nợ Tour, Bonus Tour, đối chiếu và xử lý các chênh lệch phát sinh.

Kiểm tra tiền về tài khoản, tiền tour, các khoản thanh toán trước/sau.

2. Quản lý chứng từ, sổ sách

Kiểm tra và sắp xếp chứng từ mua vào: hóa đơn thịt, cá, rau củ...

Kiểm tra bill, đối chiếu sổ cái, cập nhật dữ liệu từ kế toán kho.

Theo dõi, cập nhật sổ Ngân hàng (VCB…), lên bảng tổng hợp thu/chi.

3. Quản lý lương & BHXH

Kiểm tra ngày công, tính lương nhân viên, thực hiện phát lương.

Tổng hợp, gửi danh sách BHXH cho bộ phận liên quan.

Theo dõi và tổng hợp bảng chấm công hàng tuần, đối chiếu với nhóm trưởng.

4. Báo cáo & tổng hợp số liệu

Gửi báo cáo cho kế toán tổng hợp định kỳ.

Kiểm tra và đối chiếu số liệu khi có yêu cầu từ các bộ phận khác.

Tính toán các khoản như SVC (dịch vụ cộng thêm), xuất hóa đơn VAT.

5. Các công việc phát sinh khác

Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ khi có thanh tra VSATTP, PCCC.

Tham gia ghi chép sổ sách theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí kế toán nội bộ hoặc kế toán thanh toán.

Thành thạo Excel và phần mềm kế toán.

Cẩn thận, có trách nhiệm, kỹ năng đối chiếu số liệu tốt.

Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong ngành dịch vụ, nhà hàng, khách sạn.

Tại CÔNG TY TNHH ĂN UỐNG PHA ÁNH RÁNG CHIỀU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, xét tăng lương theo hiệu quả công việc

Thưởng tháng 13 theo tình hình kinh doanh và đóng góp cá nhân

Nghỉ phép năm và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĂN UỐNG PHA ÁNH RÁNG CHIỀU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin