Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XE MÁY XE ĐIỆN VIỆT THANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XE MÁY XE ĐIỆN VIỆT THANH
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Làm 24 công/tháng, nghỉ chiều thứ 7
Công ty trong lĩnh vực cung cấp thiết bị năng lượng (xe máy, xe điện,...)
Nội dung công việc
- Nhập liệu, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày, hóa đơn chứng từ đầu vào đầu ra vào phần mềm Misa
- Xuất hóa đơn bán hàng
- Hoàn thiện sổ sách kế toán, sắp xếp chứng từ kế toán
- Đối chiếu công nợ KH, NCC
- Một số công việc khác được giao
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, chăm chỉ trong công việc
Chưa có nhiều kinh nghiệm về kế toán thuế có thể được đào tạo,nhưng vẫn ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm nhập liệu trên phần mềm Misa, xuất hóa đơn
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XE MÁY XE ĐIỆN VIỆT THANH Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đóng BHXH
Được hưởng chế độ lương, thưởng, nghỉ lễ theo quy định của Công ty và Nhà nước
Được học hỏi nâng cao nghiệp vụ kế toán thuế trong quá trình làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XE MÁY XE ĐIỆN VIỆT THANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
