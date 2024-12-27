Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XE MÁY XE ĐIỆN VIỆT THANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Làm 24 công/tháng, nghỉ chiều thứ 7

Công ty trong lĩnh vực cung cấp thiết bị năng lượng (xe máy, xe điện,...)

Nội dung công việc

- Nhập liệu, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày, hóa đơn chứng từ đầu vào đầu ra vào phần mềm Misa

- Xuất hóa đơn bán hàng

- Hoàn thiện sổ sách kế toán, sắp xếp chứng từ kế toán

- Đối chiếu công nợ KH, NCC

- Một số công việc khác được giao

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, chăm chỉ trong công việc

Chưa có nhiều kinh nghiệm về kế toán thuế có thể được đào tạo,nhưng vẫn ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm nhập liệu trên phần mềm Misa, xuất hóa đơn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XE MÁY XE ĐIỆN VIỆT THANH Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đóng BHXH

Được hưởng chế độ lương, thưởng, nghỉ lễ theo quy định của Công ty và Nhà nước

Được học hỏi nâng cao nghiệp vụ kế toán thuế trong quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XE MÁY XE ĐIỆN VIỆT THANH

