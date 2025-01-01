Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 03 Sunrse B khu The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, theo dõi quản lý kho của các Quản Lý lớp trong công ty
– Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn
– Kiểm soát nhập xuất tồn kho
– Thường xuyên sắp xếp, kiểm tra tài sản trong kho đã hợp lý chưa. Đối chiếu số liệu tồn kho với các Quản lý lớp trong công ty. Xuất kho cấp phát các CCDC định kỳ hàng tuần cho các Quản lý lớp.
– Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho-nhập kho cùng với các bộ phận liên quan
– Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
- Các công việc kế toán khác do Trưởng phòng giao

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên
– Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.
– Cần mẫn, gọn gàng, có trách nhiệm với công việc.
– Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định.
– Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ em lớn nhất Việt Nam
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 CT1AB, Khu đô thị VOV Mễ Trì, đường Lương Thế Vinh, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

