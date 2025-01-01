Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
- Hà Nội: Số 03 Sunrse B khu The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, theo dõi quản lý kho của các Quản Lý lớp trong công ty
– Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn
– Kiểm soát nhập xuất tồn kho
– Thường xuyên sắp xếp, kiểm tra tài sản trong kho đã hợp lý chưa. Đối chiếu số liệu tồn kho với các Quản lý lớp trong công ty. Xuất kho cấp phát các CCDC định kỳ hàng tuần cho các Quản lý lớp.
– Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho-nhập kho cùng với các bộ phận liên quan
– Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
- Các công việc kế toán khác do Trưởng phòng giao
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.
– Cần mẫn, gọn gàng, có trách nhiệm với công việc.
– Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định.
– Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiệt huyết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
