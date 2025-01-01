Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 8 ngách 58 Ngõ 603 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Lập phiếu xuất kho bán hàng, hóa đơn và giấy tờ liên quan đến nghiệp vụ xuất hàng hóa
- Nhập sao kê, thu chi
- Làm hồ sơ thanh toán nước ngoài
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán– hệ chính quy
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán– hệ chính quy
- Tuổi từ 22-26
- Nhanh nhẹn, trung thực
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán– hệ chính quy
- Tuổi từ 22-26
- Nhanh nhẹn, trung thực
Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.
- Thu nhập: từ 8-12tr/ tháng (Tùy kinh nghiệm) + Thưởng tháng. Ăn trưa tại Công ty.
- Thưởng năm từ 1 đến 3 tháng lương, chế độ xét tăng lương 6 tháng/lần
- Lộ trình thăng tiến lên các vị trí cao hơn của công ty nếu nhân sự đóng góp tích cực cho công ty.
- Đội ngũ nhân sự trẻ, thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ nhau, du lịch 1 năm/lần, teambuilding hàng năm, sinh nhật,...
- Thu nhập: từ 8-12tr/ tháng (Tùy kinh nghiệm) + Thưởng tháng. Ăn trưa tại Công ty.
- Thưởng năm từ 1 đến 3 tháng lương, chế độ xét tăng lương 6 tháng/lần
- Lộ trình thăng tiến lên các vị trí cao hơn của công ty nếu nhân sự đóng góp tích cực cho công ty.
- Đội ngũ nhân sự trẻ, thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ nhau, du lịch 1 năm/lần, teambuilding hàng năm, sinh nhật,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI