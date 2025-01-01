Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 ngách 58 Ngõ 603 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lập phiếu xuất kho bán hàng, hóa đơn và giấy tờ liên quan đến nghiệp vụ xuất hàng hóa

- Nhập sao kê, thu chi

- Làm hồ sơ thanh toán nước ngoài

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán– hệ chính quy

- Tuổi từ 22-26

- Nhanh nhẹn, trung thực

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.

- Thu nhập: từ 8-12tr/ tháng (Tùy kinh nghiệm) + Thưởng tháng. Ăn trưa tại Công ty.

- Thưởng năm từ 1 đến 3 tháng lương, chế độ xét tăng lương 6 tháng/lần

- Lộ trình thăng tiến lên các vị trí cao hơn của công ty nếu nhân sự đóng góp tích cực cho công ty.

- Đội ngũ nhân sự trẻ, thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ nhau, du lịch 1 năm/lần, teambuilding hàng năm, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc

