Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH WISE CORRIDOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Toà nhà Center Point, Số 110 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

· Quản lý đơn hàng và hóa đơn:

Quản lý đơn hàng và hóa đơn:

Tiếp nhận, kiểm tra, và xử lý các đơn hàng từ App bán hàng.

Lập và xuất hóa đơn bán hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Đảm bảo thông tin trên hóa đơn chính xác, đúng giá và các chính sách giảm giá/khuyến mãi (nếu có).

· Theo dõi công nợ khách hàng:

Theo dõi công nợ khách hàng:

Cập nhật thông tin công nợ khách hàng thường xuyên và chính xác.

Lập báo cáo công nợ định kỳ (tuần/tháng).

Đôn đốc, nhắc nhở khách hàng thanh toán công nợ đúng hạn.

· Kiểm tra và đối chiếu số liệu:

Kiểm tra và đối chiếu số liệu:

Đối chiếu số liệu bán hàng giữa thực tế, hệ thống, và sổ sách kế toán.

Đối chiếu tiền số liệu hàng với các đơn vị vận chuyển

Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ bán hàng.

· Báo cáo doanh thu:

Báo cáo doanh thu:

Tổng hợp và lập báo cáo doanh thu bán hàng hàng ngày, tuần, tháng.

Phân tích số liệu bán hàng và đề xuất cải tiến (nếu cần).

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán bán hàng hoặc kế toán tổng hợp.

Kỹ năng:

Thành thạo các phần mềm kế toán (MISA, FAST, hoặc phần mềm khác).

Kỹ năng sử dụng Excel tốt (biết dùng hàm SUMIF, VLOOKUP, PIVOT TABLE,...)

Giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm.

Phẩm chất cá nhân:

Trung thực, cẩn thận, và có trách nhiệm cao trong công việc.

Chịu được áp lực công việc, làm việc nhanh nhẹn và chính xác.

Tại CÔNG TY TNHH WISE CORRIDOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận.

Các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng doanh thu, thưởng lễ Tết,...

Cơ hội đào tạo và thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WISE CORRIDOR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin