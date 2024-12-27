Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Xuất hóa đơn bán hàng cho khách và cập nhật theo dõi công nợ bán hàng hàng ngày
Chuẩn bị các loại giấy tờ trước khi giao hàng và thực hiện việc luân chuyển giấy tờ theo đúng trình tự
Làm hồ sơ thanh toán quốc tế và hoàn thiện các giấy tờ liên quan đến thanh toán với ngân hàng
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
Phối hợp với kế toán kho và thủ kho để kiểm kê, đối chiếu lại số lượng hàng hóa tồn kho thực tế so với số lượng tồn kho trên phần mềm và cập nhật số lượng thực thế lên phần mềm
Một số yêu cầu công việc khác được giao

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ
2000 - 1988
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/hoặc các ngành học có liên quan
Có kinh nghiệm kế toán nội bộ từ 2 năm
Sử dụng thành thạo phần mềm misa
Có tư duy về số liệu, báo cáo
Trung thực, nhanh nhẹn, tỉ mỉ trong công việc

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn, đào tạo về nghiệp vụ.
Lương khởi điểm: 10.000.000đ
Phụ cấp hằng tháng: Ăn trưa (30k/bữa), vé gửi xe tháng (90k/tháng)
Thiết bị làm việc được cấp: Máy tính, điện thoại bàn
Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, văn phòng hạng A
Chính sách đãi ngộ công bằng, tương xứng
Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
Xét tăng lương định kỳ vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm
Đóng Bảo hiểm khi lên chính thức, nghỉ Lễ - Tết theo quy định của nhà nước
Ngày nghỉ phép năm, ngày nghỉ phép có lương
Lương tháng 13, thưởng + quà các ngày lễ - tết
Tham gia tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hằng năm
Yoga mỗi thứ 4, thứ 6, vui chơi, giải trí, các chương trình nội bộ hằng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

