Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BĐS NINE HOUSING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH BĐS NINE HOUSING
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 34 ngõ 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội., Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Nhập liệu và theo dõi số liệu phát sinh hàng ngày trên excel và trên phần mềm Misa.
- Làm hóa đơn thu tiền hàng ngày, hàng tháng cho khách hàng.
- Theo dõi thanh toán và công nợ của khách hàng, đối tác.
- Nhập liệu và theo dõi thu chi hàng ngày.
- Làm lương và thông báo lương cho CBNV.
- Làm báo cáo kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng tháng.
- Gửi báo cáo hàng ngày, hàng tháng theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 28 – 40 tuổi
- Yêu cầu kinh nghiệm từ 2 năm
-Trung thực
-Nhanh nhẹn
Tại CÔNG TY TNHH BĐS NINE HOUSING Thì Được Hưởng Những Gì
-Được làm trong môi trường trẻ trung, năng động.
- Phát triển được nhiều kỹ năng mềm cho bản thân.
-Được đóng BHXH
-Được đi du lịch hàng năm theo lịch của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BĐS NINE HOUSING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
