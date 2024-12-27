Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BĐS NINE HOUSING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

- Nhập liệu và theo dõi số liệu phát sinh hàng ngày trên excel và trên phần mềm Misa.

- Làm hóa đơn thu tiền hàng ngày, hàng tháng cho khách hàng.

- Theo dõi thanh toán và công nợ của khách hàng, đối tác.

- Nhập liệu và theo dõi thu chi hàng ngày.

- Làm lương và thông báo lương cho CBNV.

- Làm báo cáo kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng tháng.

- Gửi báo cáo hàng ngày, hàng tháng theo yêu cầu của cấp trên.