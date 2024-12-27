Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 70 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Chịu trách nhiệm về việc kiểm tra, theo dõi và thanh toán các khoản công nợ phải trả, xác định công nợ khách hàng và nội bộ.

Tập hợp khối lượng tính toán lương cho công nhân, nhân công thuê ngoài.

Phối hợp với đồng nghiệp xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến nghiệp vụ tài chính, kế toán.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức

Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán

Nắm vững nghiệp vụ hạch toán kế toán

Kỹ năng

Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch

Kỹ năng thu thập thông tin, số liệu kế toán, thống kê và tổng hợp, lập báo cáo phân tích.

Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm kế toán

Khả năng

Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao trong công việc

Cẩn trọng, trung thực, tỉ mỉ.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng cạnh tranh. Thu nhập thoả thuận theo năng lực.

- Xét tăng lương 1 năm / lần.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện.

- Chế độ ngày nghỉ, lễ tết, BHXH, Nghỉ mát, Quà cưới, Sinh nhật, thưởng Lễ, Tết, v.v., các chế độ khác được công ty thực hiện theo luật lao động Việt Nam và quy chế công ty Việt Hồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

