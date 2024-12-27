Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 70 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Chịu trách nhiệm về việc kiểm tra, theo dõi và thanh toán các khoản công nợ phải trả, xác định công nợ khách hàng và nội bộ.
Tập hợp khối lượng tính toán lương cho công nhân, nhân công thuê ngoài.
Phối hợp với đồng nghiệp xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến nghiệp vụ tài chính, kế toán.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức
Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán
Nắm vững nghiệp vụ hạch toán kế toán
Kỹ năng
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch
Kỹ năng thu thập thông tin, số liệu kế toán, thống kê và tổng hợp, lập báo cáo phân tích.
Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm kế toán
Khả năng
Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao trong công việc
Cẩn trọng, trung thực, tỉ mỉ.
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thưởng cạnh tranh. Thu nhập thoả thuận theo năng lực.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện.
- Chế độ ngày nghỉ, lễ tết, BHXH, Nghỉ mát, Quà cưới, Sinh nhật, thưởng Lễ, Tết, v.v., các chế độ khác được công ty thực hiện theo luật lao động Việt Nam và quy chế công ty Việt Hồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
