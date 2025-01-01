Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

1. Quản lý và hạch toán chi phí sản xuất

Theo dõi chi phí sản xuất: Kế toán tổng hợp cần theo dõi và hạch toán tất cả các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất máy móc như nguyên vật liệu, nhân công, chi phí vận hành máy móc, và các chi phí gián tiếp khác.

Phân bổ chi phí: Đảm bảo các chi phí sản xuất được phân bổ đúng theo từng dự án hoặc từng loại sản phẩm. Điều này giúp quản lý chính xác giá thành của sản phẩm máy móc.

Tính giá thành sản phẩm: Xác định giá thành sản xuất của từng sản phẩm máy móc dựa trên chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí khác.

2. Lập báo cáo tài chính

Báo cáo thu nhập và chi phí: Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý và hàng năm, bao gồm báo cáo lãi lỗ, cân đối kế toán và lưu chuyển tiền tệ, giúp ban quản lý doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát về tình hình tài chính.

Báo cáo giá thành sản xuất: Lập các báo cáo giá thành sản xuất của từng sản phẩm, từ đó cung cấp thông tin giúp doanh nghiệp điều chỉnh giá bán, cải tiến quy trình sản xuất để tối ưu hóa chi phí.

Báo cáo thuế: Chuẩn bị các báo cáo thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân) theo quy định pháp luật, đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định về thuế.

3. Quản lý công nợ

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả: Quản lý và theo dõi các khoản phải thu từ khách hàng, các khoản phải trả cho nhà cung cấp nguyên vật liệu, dịch vụ trong quá trình sản xuất.

Lập kế hoạch thanh toán: Đảm bảo thanh toán đúng hạn các khoản công nợ cho nhà cung cấp và theo dõi việc thu hồi công nợ từ khách hàng, tránh rủi ro về tài chính và duy trì dòng tiền ổn định.

4. Kiểm soát hàng tồn kho

Theo dõi nguyên vật liệu và hàng hóa: Quản lý chi tiết việc nhập, xuất, và tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm. Kế toán tổng hợp cần đảm bảo rằng các số liệu này được phản ánh chính xác trên sổ sách kế toán.

Định kỳ kiểm kê kho: Thực hiện kiểm kê hàng tồn kho định kỳ để so sánh giữa sổ sách và thực tế, từ đó phát hiện và xử lý các sai lệch hoặc thất thoát nếu có.

Đánh giá nguyên vật liệu và sản phẩm tồn kho: Tính toán giá trị hàng tồn kho dựa trên các phương pháp như bình quân gia quyền, FIFO hoặc LIFO để đảm bảo giá trị hàng hóa được ghi nhận đúng.

5. Quản lý và lập kế hoạch dòng tiền

Theo dõi dòng tiền: Kế toán tổng hợp cần giám sát chặt chẽ dòng tiền ra vào của doanh nghiệp từ việc thu chi cho sản xuất, mua bán nguyên vật liệu, thanh toán lương, chi phí vận hành, và các khoản phải trả khác.

Lập kế hoạch dòng tiền: Lập kế hoạch dòng tiền dựa trên dự báo thu chi để đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ nguồn lực tài chính cho các hoạt động sản xuất và đầu tư mở rộng.

6. Kiểm toán nội bộ và hỗ trợ kiểm toán bên ngoài

Kiểm toán nội bộ: Kế toán tổng hợp cần phối hợp với các phòng ban khác để kiểm tra và đảm bảo rằng tất cả các quy trình kế toán đều tuân thủ đúng quy định và chuẩn mực kế toán.

Hỗ trợ kiểm toán bên ngoài: Cung cấp đầy đủ các báo cáo tài chính, chứng từ cần thiết cho kiểm toán viên bên ngoài khi doanh nghiệp thực hiện kiểm toán định kỳ.

7. Quản lý tài sản cố định

Theo dõi tài sản cố định: Quản lý việc ghi nhận, khấu hao, và thanh lý tài sản cố định như máy móc, thiết bị sản xuất, nhà xưởng. Đảm bảo rằng các tài sản này được phản ánh chính xác trên sổ sách kế toán.

Tính khấu hao: Tính toán và hạch toán khấu hao tài sản cố định theo đúng quy định pháp luật và chính sách kế toán của doanh nghiệp.

8. Làm việc với các phòng ban khác

Phối hợp với phòng sản xuất: Kế toán tổng hợp cần làm việc chặt chẽ với phòng sản xuất để thu thập và xác minh thông tin về chi phí sản xuất, lượng nguyên vật liệu sử dụng, và tiến độ sản xuất.

Phối hợp với phòng mua hàng và kho: Đảm bảo việc kiểm soát nguyên vật liệu nhập vào và thành phẩm xuất kho được thực hiện chính xác, phản ánh đầy đủ trên sổ sách kế toán.

Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết sâu về kế toán quản trị, giá thành sản phẩm, và quản lý tài chính trong lĩnh vực sản xuất.

