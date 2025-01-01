Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH

Kế toán nội bộ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xóm Mùi, Thạch Bích, Bích Hoà, Thanh Oai, Hà Nội, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

1. Quản lý và hạch toán chi phí sản xuất
Quản lý và hạch toán chi phí sản xuất
Theo dõi chi phí sản xuất: Kế toán tổng hợp cần theo dõi và hạch toán tất cả các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất máy móc như nguyên vật liệu, nhân công, chi phí vận hành máy móc, và các chi phí gián tiếp khác.
Theo dõi chi phí sản xuất
Phân bổ chi phí: Đảm bảo các chi phí sản xuất được phân bổ đúng theo từng dự án hoặc từng loại sản phẩm. Điều này giúp quản lý chính xác giá thành của sản phẩm máy móc.
Phân bổ chi phí
Tính giá thành sản phẩm: Xác định giá thành sản xuất của từng sản phẩm máy móc dựa trên chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí khác.
Tính giá thành sản phẩm
2. Lập báo cáo tài chính
Lập báo cáo tài chính
Báo cáo thu nhập và chi phí: Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý và hàng năm, bao gồm báo cáo lãi lỗ, cân đối kế toán và lưu chuyển tiền tệ, giúp ban quản lý doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát về tình hình tài chính.
Báo cáo thu nhập và chi phí
Báo cáo giá thành sản xuất: Lập các báo cáo giá thành sản xuất của từng sản phẩm, từ đó cung cấp thông tin giúp doanh nghiệp điều chỉnh giá bán, cải tiến quy trình sản xuất để tối ưu hóa chi phí.
Báo cáo giá thành sản xuất
Báo cáo thuế: Chuẩn bị các báo cáo thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân) theo quy định pháp luật, đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định về thuế.
Báo cáo thuế
3. Quản lý công nợ
Quản lý công nợ
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả: Quản lý và theo dõi các khoản phải thu từ khách hàng, các khoản phải trả cho nhà cung cấp nguyên vật liệu, dịch vụ trong quá trình sản xuất.
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả
Lập kế hoạch thanh toán: Đảm bảo thanh toán đúng hạn các khoản công nợ cho nhà cung cấp và theo dõi việc thu hồi công nợ từ khách hàng, tránh rủi ro về tài chính và duy trì dòng tiền ổn định.
Lập kế hoạch thanh toán
4. Kiểm soát hàng tồn kho
Kiểm soát hàng tồn kho
Theo dõi nguyên vật liệu và hàng hóa: Quản lý chi tiết việc nhập, xuất, và tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm. Kế toán tổng hợp cần đảm bảo rằng các số liệu này được phản ánh chính xác trên sổ sách kế toán.
Theo dõi nguyên vật liệu và hàng hóa
Định kỳ kiểm kê kho: Thực hiện kiểm kê hàng tồn kho định kỳ để so sánh giữa sổ sách và thực tế, từ đó phát hiện và xử lý các sai lệch hoặc thất thoát nếu có.
Định kỳ kiểm kê kho
Đánh giá nguyên vật liệu và sản phẩm tồn kho: Tính toán giá trị hàng tồn kho dựa trên các phương pháp như bình quân gia quyền, FIFO hoặc LIFO để đảm bảo giá trị hàng hóa được ghi nhận đúng.
Đánh giá nguyên vật liệu và sản phẩm tồn kho
5. Quản lý và lập kế hoạch dòng tiền
Quản lý và lập kế hoạch dòng tiền
Theo dõi dòng tiền: Kế toán tổng hợp cần giám sát chặt chẽ dòng tiền ra vào của doanh nghiệp từ việc thu chi cho sản xuất, mua bán nguyên vật liệu, thanh toán lương, chi phí vận hành, và các khoản phải trả khác.
Theo dõi dòng tiền
Lập kế hoạch dòng tiền: Lập kế hoạch dòng tiền dựa trên dự báo thu chi để đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ nguồn lực tài chính cho các hoạt động sản xuất và đầu tư mở rộng.
Lập kế hoạch dòng tiền
6. Kiểm toán nội bộ và hỗ trợ kiểm toán bên ngoài
Kiểm toán nội bộ và hỗ trợ kiểm toán bên ngoài
Kiểm toán nội bộ: Kế toán tổng hợp cần phối hợp với các phòng ban khác để kiểm tra và đảm bảo rằng tất cả các quy trình kế toán đều tuân thủ đúng quy định và chuẩn mực kế toán.
Kiểm toán nội bộ
Hỗ trợ kiểm toán bên ngoài: Cung cấp đầy đủ các báo cáo tài chính, chứng từ cần thiết cho kiểm toán viên bên ngoài khi doanh nghiệp thực hiện kiểm toán định kỳ.
Hỗ trợ kiểm toán bên ngoài
7. Quản lý tài sản cố định
Quản lý tài sản cố định
Theo dõi tài sản cố định: Quản lý việc ghi nhận, khấu hao, và thanh lý tài sản cố định như máy móc, thiết bị sản xuất, nhà xưởng. Đảm bảo rằng các tài sản này được phản ánh chính xác trên sổ sách kế toán.
Theo dõi tài sản cố định
Tính khấu hao: Tính toán và hạch toán khấu hao tài sản cố định theo đúng quy định pháp luật và chính sách kế toán của doanh nghiệp.
Tính khấu hao
8. Làm việc với các phòng ban khác
Làm việc với các phòng ban khác
Phối hợp với phòng sản xuất: Kế toán tổng hợp cần làm việc chặt chẽ với phòng sản xuất để thu thập và xác minh thông tin về chi phí sản xuất, lượng nguyên vật liệu sử dụng, và tiến độ sản xuất.
Phối hợp với phòng sản xuất
Phối hợp với phòng mua hàng và kho: Đảm bảo việc kiểm soát nguyên vật liệu nhập vào và thành phẩm xuất kho được thực hiện chính xác, phản ánh đầy đủ trên sổ sách kế toán.
Phối hợp với phòng mua hàng và kho
Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết sâu về kế toán quản trị, giá thành sản phẩm, và quản lý tài chính trong lĩnh vực sản xuất.
Kiến thức chuyên môn

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành nghề liên quan.
Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết sâu về kế toán quản trị, giá thành sản phẩm, và quản lý tài chính trong lĩnh vực sản xuất.
Kiến thức chuyên môn
Kỹ năng phần mềm: Thành thạo các phần mềm kế toán (như MISA, FAST) và các công cụ quản lý sản xuất (ERP).
Kỹ năng phần mềm
Kỹ năng phân tích số liệu: Có khả năng phân tích tài chính và giá thành để đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu quả kinh doanh.
Kỹ năng phân tích số liệu
Kỹ năng quản lý thời gian: Đảm bảo hoàn thành đúng hạn các báo cáo và công việc kế toán.
Kỹ năng quản lý thời gian

Tại CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH

CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Xóm Mùi, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-noi-bo-thu-nhap-8-11-trieu-nu-tai-ha-noi-job274488
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MARKETING IBC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH MARKETING IBC
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FRESCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FRESCO
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN TRƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN TRƯỜNG
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MYA LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 13 Triệu CÔNG TY TNHH MYA LONG
Trên 13 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS QUỐC TẾ BEST CHOICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS QUỐC TẾ BEST CHOICE
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BDBC FASHION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH BDBC FASHION
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM
11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH
11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN COCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN COCO VIỆT NAM
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CANAVI
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Aitec Metals làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Aitec Metals
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT HOÀNG NGÂN
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDU TEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDU TEST
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Hà Thành
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Giải pháp EnterpriseNao làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp EnterpriseNao
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Brandpc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH Brandpc Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Carpla làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Carpla
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Merryland làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu Công ty TNHH Merryland
11 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ SCI Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu SCI Group
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH TSAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu Công ty TNHH TSAM
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm