Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT QUỐC TẾ THIÊN HÀ GALAXY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT QUỐC TẾ THIÊN HÀ GALAXY
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vạn phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Mô tả công việc
+ Nhập và xử lí dữ liệu bán hàng.
+ Theo dõi, Kiểm soát, quản lý số liệu xuất nhập kho, tồn kho
+Làm lương, chấm công, BHXH
+ Thống kê các chứng từ hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra
+ Kê khai thuế GTGT và thuế TNCN
+ Nộp thuế (Nếu có)
+ Các yêu cầu khác khi phát sinh của Ban giám đốc
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên
+ Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1-2 năm
+ Sử dụng thành thạo phần mềm misa
+ Trung thực, nhanh nhẹn
Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT QUỐC TẾ THIÊN HÀ GALAXY Thì Được Hưởng Những Gì
+ Đóng BHXH, BHYT theo qui định, sau thời gian thử việc.
+ Nghỉ lễ, tết theo chế độ nhà nước
+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;
+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc. Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT QUỐC TẾ THIÊN HÀ GALAXY
