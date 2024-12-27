Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT QUỐC TẾ THIÊN HÀ GALAXY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vạn phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Mô tả công việc

+ Nhập và xử lí dữ liệu bán hàng.

+ Theo dõi, Kiểm soát, quản lý số liệu xuất nhập kho, tồn kho

+Làm lương, chấm công, BHXH

+ Thống kê các chứng từ hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra

+ Kê khai thuế GTGT và thuế TNCN

+ Nộp thuế (Nếu có)

+ Các yêu cầu khác khi phát sinh của Ban giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu ứng viên

+ Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1-2 năm

+ Sử dụng thành thạo phần mềm misa

+ Trung thực, nhanh nhẹn

Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT QUỐC TẾ THIÊN HÀ GALAXY Thì Được Hưởng Những Gì

+ Đóng BHXH, BHYT theo qui định, sau thời gian thử việc.

+ Nghỉ lễ, tết theo chế độ nhà nước

+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;

+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc. Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT QUỐC TẾ THIÊN HÀ GALAXY

