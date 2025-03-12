Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVICO
- Hà Nội: KĐT Làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 11 Triệu
Thu thập và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Theo dõi và kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ, hoá đơn.
Theo dõi và quản lý công nợ
Lưu trữ và bảo mật thông tin các giấy tờ của doanh nghiệp một cách an toàn và khoa học.
Thực hiện các công việc liên quan đến nhân sự, lao động, bảo hiểm...
Giải quyết các vấn đề liên quan đến mua sắm và quản lý tài sản. Kiểm soát các chi phí hành chính văn phòng
Thực hiện các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm theo yêu cầu của lãnh đạo
Thống kê và phân tích các số liệu thực tế về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để hỗ trợ cấp lãnh đạo đưa ra quyết định đúng đắn.
Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán nội bộ.
Là người trung thực, nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ và biết quan sát.
Kỹ năng: Năng động, có tinh thần làm việc độc lập, giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và tin học văn phòng.
Có thể gắn bó lâu dài.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVICO Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian LV 5 ngày/ tuần, tháng làm 2 thứ 7
Thưởng: theo quy định của Công ty.
Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVICO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
