Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 70 Trần Thái Tông , Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Kế toán nội bộ

Ghi nhận, kiểm soát các giao dịch tài chính nội bộ như thu chi, mua sắm vật tư, thanh toán lương.

Hạch toán doanh thu, chi phí, công nợ và các khoản mục tài chính khác.

Ghi nhận doanh thu từ các dịch vụ nha khoa tại từng cơ sở.

Quản lý thu – chi tiền mặt tại phòng khám, đảm bảo mọi giao dịch có chứng từ hợp lệ.

Theo dõi chi phí vận hành như tiền lương, vật tư, điện nước, các khoản chi phí khác.

Kiểm soát chi phí phát sinh, đề xuất giải pháp tiết kiệm tài chính.

Ghi nhận, theo dõi công nợ khách hàng phát sinh từ các dịch vụ điều trị, thẩm mỹ.

Theo dõi công nợ với nhà cung cấp vật tư, thiết bị y tế, đảm bảo thanh toán đúng hạn.

Thực hiện đối chiếu công nợ với đối tác, xử lý chênh lệch nếu có.

Ghi nhận và kiểm soát nhập – xuất vật tư, dụng cụ y tế tại từng cơ sở.

Phối hợp kiểm kê định kỳ, cập nhật số liệu chính xác.

Theo dõi danh sách tài sản cố định, ghi nhận khấu hao định kỳ.

Lập báo cáo thu chi hàng ngày, tuần, tháng để cung cấp thông tin kịp thời cho ban quản lý.

Tổng hợp báo cáo doanh thu – chi phí nội bộ, hỗ trợ đánh giá hiệu quả tài chính từng cơ sở.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán.

Từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty lĩnh vực Y tế/ Spa/ Thẩm mỹ

Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình với công việc.

Ưu tiên ứng viên mong muốn gắn bó lâu dài.

Chủ động, có trách nhiệm trong công việc.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Excel

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 triệu - 12 triệu.

Công ty công bằng, trân trọng nhân sự với cơ hội thăng tiến cao

Đóng bảo hiểm theo quy định của công ty

Phụ cấp và các chế độ đãi ngộ khác: Du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu, hỷ...

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE

