Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
- Hà Nội: Tháp B toà Golden Palace, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Kiểm tra chứng từ thanh toán (chứng từ thanh toán qua ngân hàng và thanh toán bằng tiền mặt).
Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán lên phần mềm Misa.
Lập Báo cáo tài chính định kỳ theo tháng, năm.
Thống kê và tổng hợp, phân tích số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên.
Thành thạo Excel, ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm Misa.
Có tinh thần hợp tác, trung thực, trách nhiệm, cẩn thận.
Ưu tiên ứng viên có khả năng vượt khó, chịu áp lực.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Hỗ trợ ,hướng dẫn và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.
Xét tăng lương 1 năm/lần, tháng lương thứ 13, nghỉ phép, đóng bảo hiểm xã hội và tạo cơ hội thăng tiến cho nhân sự lên các vị trí cao hơn.
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
