Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 96 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Theo dõi hàng nhập xuất tồn hàng tồn kho tại các kho hàng, phối hợp kiểm kê hàng hoá.
Theo dõi công nợ nhà cung cấp.
Tính lương, tính bảo hiểm xã hội cho đội ngũ nhân viên.
Kiểm tra sổ bán hàng, đối chiếu doanh thu với hàng xuất, số tiền nộp, theo dõi và hạch toán doanh thu.
Hạch toán các chi phí, theo dõi doanh thu lãi lỗ theo các bộ phận, phát hiện bất thường bất hợp lí đề xuất điều chỉnh để tối ưu hoá doanh thu chi phí công ty.
Các công việc khác theo sự phân công của Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc.
Tốt nghiệp Đại Học trở lên, ưu tiên chuyên ngành kế toán các trường Học viên Tài chính, Đại học kinh tế quốc dân ...
Đã có kinh nghiệm đi làm ít nhất 2 năm trở lên.
Độ tuổi từ 20 đến 30 Tuổi
Kỹ năng vi tính văn phòng tốt, sử dụng tốt Word, Excel
Trung thực, nhanh nhẹn, biết sắp xếp và điều phối công việc linh hoạt
Làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 11 - 13 triệu ( gồm lương cứng + phụ cấp ), thay đổi tuỳ thuộc bằng cấp và kinh nghiệm làm việc, ngoài ra có thưởng đánh giá theo mức độ hoàn thành công việc.
Làm việc trong môi trường gồm phần lớn người trẻ, công ty đang phát triển nhanh, có nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí kế toán tổng hợp, phó trưởng phòng kế toán, giám đốc tài chính.
Được hưởng các chính sách phúc lợi, BHXH theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 96 phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

