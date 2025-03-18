Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI
- Hà Nội: 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 12 Triệu
Phụ trách công việc của kế toán nội bộ:
Thực hiện thủ tục thanh toán, phát hành hóa đơn, hạch toán chi phí giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí hành chính, các chi phí khác ...
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán
Quản lý hệ thống chứng từ kế toán thuộc phạm vi phần hành công việc mình thực hiện
Phụ trách hỗ trợ kế toán tổng hợp trong việc tổng hợp lên các báo cáo kế toán: Báo cáo quản trị, báo cáo thuế, tờ khai ...
Báo cáo công việc và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, excel, phần mềm kế toán Misa
Nữ, độ tuổi từ 22 đến 28 tuổi.
Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm từ trên 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Trách nhiệm trong công việc, nhanh nhẹn, hòa đồng, sáng tạo, năng lượng tích cực
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc lợi: chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ, Tết
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội để phát triển
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;
Được cung cấp trang thiết bị cho công việc
Linh động theo điều động của quản lý
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI
