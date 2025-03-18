Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

Phụ trách công việc của kế toán nội bộ:

Thực hiện thủ tục thanh toán, phát hành hóa đơn, hạch toán chi phí giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí hành chính, các chi phí khác ...

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán

Quản lý hệ thống chứng từ kế toán thuộc phạm vi phần hành công việc mình thực hiện

Phụ trách hỗ trợ kế toán tổng hợp trong việc tổng hợp lên các báo cáo kế toán: Báo cáo quản trị, báo cáo thuế, tờ khai ...

Báo cáo công việc và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Tốt nghiệp tối thiểu Cao đẳng/ Đại Học chuyên ngành Kế toán/ Tài chính doanh nghiệp/ Kiểm toán

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, excel, phần mềm kế toán Misa

Nữ, độ tuổi từ 22 đến 28 tuổi.

Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm từ trên 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Trách nhiệm trong công việc, nhanh nhẹn, hòa đồng, sáng tạo, năng lượng tích cực

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 11.000.000 - 12.000.000 VND/tháng + Phụ cấp (500k)

Phúc lợi: chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ, Tết

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội để phát triển

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;

Được cung cấp trang thiết bị cho công việc

Linh động theo điều động của quản lý

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI

