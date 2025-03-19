Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP KIẾN TRÚC HT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Kinh nghiệm 2 năm trở lên. Giới tính: Nữ Có khả năng giao tiếp, có thể tiếp khách tới văn phòng Trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm. Tác phòng nhanh nhẹn, gọn gàng sạch sẽ Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán( Word, excel..)& Misa

Soạn thảo hợp đồng Theo dõi, nhập số liệu thu- chi từng công trình Hạch toán lỗ lãi, đối chiếu và thu công nợ Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán: Misa, Excel, Word ...

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI