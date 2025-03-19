Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP KIẾN TRÚC HT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CP KIẾN TRÚC HT VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 349 Vạn xuân, Lai xá, Kim chung, Hoài đức, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Soạn thảo hợp đồng
Theo dõi, nhập số liệu thu- chi từng công trình
Hạch toán lỗ lãi, đối chiếu và thu công nợ
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán: Misa, Excel, Word ...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 2 năm trở lên.
Giới tính: Nữ
Có khả năng giao tiếp, có thể tiếp khách tới văn phòng
Trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm.
Tác phòng nhanh nhẹn, gọn gàng sạch sẽ
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán( Word, excel..)& Misa
Tại CÔNG TY CP KIẾN TRÚC HT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KIẾN TRÚC HT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
