Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 4 ngách 19 ngõ 93 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thu thập các hồ sơ chứng từ, theo dõi chứng từ đầu vào - đầu ra

Nhập số liệu mua bán, theo dõi công nợ phải thu, phải trả

Quản lý, sắp xếp và lưu trữ dữ liệu, chứng từ kế toán

Lập hóa đơn VAT, số quỹ, sổ phụ ngân hàng lên phần mềm kế toán

Thực hiện các công việc kế toán nội bộ khác

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các chứng chỉ kế toán chính quy

Yêu cầu kinh nghiệm: tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm về nghiệp vụ kế toán

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm word, excel, phần mềm kế toán Misa, Amis…)

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, sẵn sàng học hỏi, tập trung vào công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT EDU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8-12tr + phụ cấp

Đuợc hưởng các chế độ phúc lợi, thưởng theo đúng quy định của Nhà nước và Công ty;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao động;

Thưởng hiệu quả làm việc

Thưởng tháng 13

Cơ hội thăng tiến cao, lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Môi trường làm việc đầy nhân văn, yêu thương, chia sẻ,

Được tham gia du lịch, các hoạt động team building cùng công ty....

Công ty thường có sự kiện nội bộ, sinh nhật thúc đẩy đời sống tinh thần của nhân viên.

Chế độ nghỉ phép: 12 phép/năm, nghỉ lễ, tết theo đúng quy định của nhà nước.

Các quyền lợi khác sẽ trao đổi cụ thể thêm trong buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT EDU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin