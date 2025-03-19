Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, 28 lô 6 ngõ 23 Lê Văn Lương - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Theo dõi đối soát với các đối tác

Làm đối soát cho khách hàng

Làm báo cáo tháng/quý/năm

Thống kê dữ liệu nhập hàng của khách

Nhập và theo dõi tồn kho của khách

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên từ 6 tháng kinh nghiệm. Yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.

Thành thạo phần mềm văn phòng, thành thạo Misa là một lợi thế

Có khả năng tính toán tốt và nhạy bén với dữ liệu/số liệu

Chăm chỉ, cẩn thận và có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương

Có review tăng lương 1 năm 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.