Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3, 28 lô 6 ngõ 23 Lê Văn Lương

- Nhân Chính

- Thanh Xuân

- Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Theo dõi đối soát với các đối tác
Làm đối soát cho khách hàng
Làm báo cáo tháng/quý/năm
Thống kê dữ liệu nhập hàng của khách
Nhập và theo dõi tồn kho của khách

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên từ 6 tháng kinh nghiệm. Yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.
Thành thạo phần mềm văn phòng, thành thạo Misa là một lợi thế
Có khả năng tính toán tốt và nhạy bén với dữ liệu/số liệu
Chăm chỉ, cẩn thận và có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương
Có review tăng lương 1 năm 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding

Công Ty TNHH Dịch Vụ ACE Holding

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

