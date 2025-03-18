Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TISSUES ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 26 ngõ 99 Đường Gia Thượng, Tổ 19 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Thực hiện thu – chi, tạo chứng từ bán hàng, xuất hóa đơn GTGT, theo dõi công nợ, các khoản phải thu, phải trả của khách hàng,...

Thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán và đặc thù của Công ty;

Kiểm kê hàng hoá xuất, nhập, tồn vào kho,...

Báo cáo sổ quỹ, doanh số bán buôn, bán lẻ, báo cáo kiểm kê;

Thống kê, tổng hợp và giải trình số liệu kế toán theo yêu cầu của cấp trên;

Làm các công việc hành chính theo yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Độ tuổi từ 22 - 35 tuổi

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa,...)

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương (kinh nghiệm ít hơn 1 năm sẽ được đào tạo)

Có tinh thần trách nhiệm cao,hoà đồng, trung thực và kỷ luật.

Ưu tiên khu vực Long Biên

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TISSUES ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8 triệu trở lên (có review lương hàng năm theo kết quả công việc)

Đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

Hỗ trợ thiết bị làm việc (máy tính bàn), có phụ cấp ăn trưa và đi lại

Có thưởng Lễ, Tết....

Cơ hội tham quan, nghỉ mát, team building thường xuyên cùng tập thể công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TISSUES ÁNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin