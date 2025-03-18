Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TISSUES ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TISSUES ÁNH DƯƠNG
- Hà Nội: 26 ngõ 99 Đường Gia Thượng, Tổ 19 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Thực hiện thu – chi, tạo chứng từ bán hàng, xuất hóa đơn GTGT, theo dõi công nợ, các khoản phải thu, phải trả của khách hàng,...
Thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán và đặc thù của Công ty;
Kiểm kê hàng hoá xuất, nhập, tồn vào kho,...
Báo cáo sổ quỹ, doanh số bán buôn, bán lẻ, báo cáo kiểm kê;
Thống kê, tổng hợp và giải trình số liệu kế toán theo yêu cầu của cấp trên;
Làm các công việc hành chính theo yêu cầu.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 22 - 35 tuổi
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa,...)
Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương (kinh nghiệm ít hơn 1 năm sẽ được đào tạo)
Có tinh thần trách nhiệm cao,hoà đồng, trung thực và kỷ luật.
Ưu tiên khu vực Long Biên
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TISSUES ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
Hỗ trợ thiết bị làm việc (máy tính bàn), có phụ cấp ăn trưa và đi lại
Có thưởng Lễ, Tết....
Cơ hội tham quan, nghỉ mát, team building thường xuyên cùng tập thể công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TISSUES ÁNH DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI