Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH AN LẠC LIVING HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH AN LẠC LIVING HOTEL
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 39 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Lập hóa đơn, lên ĐNTT, theo dõi công nợ
Lên dự chi thanh toán cho nhà cung cấp
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn đầu vào
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, hóa đơn, soạn hợp đồng
Kiểm tra, thanh toán công tác phí cho tài xế
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, tài chính
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí kế toán viên ưu tiên làm trong lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn
Thử việc 1 tháng (85% lương chính thức)
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, học hỏi trong công việc
Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí kế toán viên ưu tiên làm trong lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn
Thử việc 1 tháng (85% lương chính thức)
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, học hỏi trong công việc
Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH AN LẠC LIVING HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN LẠC LIVING HOTEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI