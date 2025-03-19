Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH AN LẠC LIVING HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lập hóa đơn, lên ĐNTT, theo dõi công nợ

Lên dự chi thanh toán cho nhà cung cấp

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn đầu vào

Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, hóa đơn, soạn hợp đồng

Kiểm tra, thanh toán công tác phí cho tài xế

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, tài chính

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí kế toán viên ưu tiên làm trong lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn

Thử việc 1 tháng (85% lương chính thức)

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, học hỏi trong công việc

Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH AN LẠC LIVING HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN LẠC LIVING HOTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin