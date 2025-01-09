Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Nhà máy KM3 Quốc lộ 2, Phúc Thắng, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi quản lý kho hàng (nhập-xuất-tồn)
Theo dõi, đôn đốc công nợ khách hàng, nhà phân phối, đại lý
Quản lý dòng tiền tại chi nhánh
Báo cáo doanh thu, sản lượng, tính thưởng cuối tháng cho npp, đại lý
Phối hợp hỗ trợ cùng các bộ phận tại chi nhánh hoàn thành công việc

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 23 trở lên
Kinh nghiệm thủ kho, thủ quỹ, công nợ từ 1 năm trở lên
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn và chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và ổn định lâu dài
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định Tập đoàn (Du lịch, Sinh nhật,Lễ, Tết,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KM3, QUỐC LỘ 2, PHÚC THẮNG, PHÚC YÊN, VĨNH PHÚC

