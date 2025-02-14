Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Đức An làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cổng số 2 Bãi xe tải - Trạm Xe Buýt cầu Bươu - số 158 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Theo dõi và kiểm tra các chứng từ, hoá đơn đều hợp lệ và chính xác

- Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện công việc được giao

- Luân chuyển các giấy tờ theo đúng trình tự được đề ra

- Hạch toán các chứng từ, hoá đơn nội bộ

- Lưu trữ và bảo mật thông tin các giấy tờ của doanh nghiệp

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đằng/ đại học chuyên nghành kế toán

- Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng

- Trung thực, cẩn thận

- Có kiến thức tin học văn phòng word, excel

Tại Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Đức An Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 9-15 triệu (thỏa thuận theo năng lực)

- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và thân thiện

- Hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty các ngày nghỉ lễ có thưởng và các quyền lợi khác theo quy định Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT...).

- Được xét lương và Thưởng theo quy định công ty.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Đức An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin