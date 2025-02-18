Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần ISOQ Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 196 Bắc Sơn, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Tổ chức thực hiện công tác kế toán, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin thuộc phần hành, phần việc được phân công hoặc phụ trách;

Triển khai thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán theo quy định;

Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về kế toán, các văn bản pháp luật hướng dẫn về chế độ nghiệp vụ kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Tài chính, Kế toán trở lên trở lên

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng như MS excel, MS words...

Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát

Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Có thái độ tích cực và vui vẻ với đồng nghiệp, có tinh thần cầu tiến trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần ISOQ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định.

Mức thu nhập: Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng (Từ 6-8 triệu tuỳ theo năng lực, được xem xét tăng lương định kỳ theo năng lực)

Thưởng theo kết quả công việc, thưởng ngày lễ tết,...

Hưởng phúc lợi ngày sinh nhật, các ngày lễ: 2/9, 30/[protected info],...

Thời gian làm việc: từ thứ 2 - sáng thứ 7 (Được nghỉ Chiều thứ 7 và Ngày Chủ nhật)

Môi trường làm việc năng động, hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhân viên phát huy năng lực cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ISOQ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin