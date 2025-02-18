Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần ISOQ Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần ISOQ Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 196 Bắc Sơn, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
Tổ chức thực hiện công tác kế toán, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin thuộc phần hành, phần việc được phân công hoặc phụ trách;
Triển khai thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán theo quy định;
Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về kế toán, các văn bản pháp luật hướng dẫn về chế độ nghiệp vụ kế toán.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Tài chính, Kế toán trở lên trở lên
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng như MS excel, MS words...
Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Có thái độ tích cực và vui vẻ với đồng nghiệp, có tinh thần cầu tiến trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần ISOQ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định.
Mức thu nhập: Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng (Từ 6-8 triệu tuỳ theo năng lực, được xem xét tăng lương định kỳ theo năng lực)
Thưởng theo kết quả công việc, thưởng ngày lễ tết,...
Hưởng phúc lợi ngày sinh nhật, các ngày lễ: 2/9, 30/[protected info],...
Thời gian làm việc: từ thứ 2 - sáng thứ 7 (Được nghỉ Chiều thứ 7 và Ngày Chủ nhật)
Môi trường làm việc năng động, hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhân viên phát huy năng lực cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ISOQ Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
