Tuyển Kế toán thanh toán Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 38TT4A KĐT Văn Quán, Phường Phúc La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập phiếu thu, chi căn cứ vào quy định, chính sách công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ kèm theo;

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ thanh toán nội bộ. Hạch toán các hồ sơ thanh toán, chi phí vào phần mềm, lưu giữ chứng từ khoa học, hợp lý;

Theo dõi và đối chiếu số dư các tài khoản ngân hàng, liên hệ các ngân hàng thực hiện các giao dịch liên quan;

Lập hồ sơ vay vốn, tái cấp vốn Ngân hàng, theo dõi các khoản vay;

Kiểm tra các tài khoản ngân hàng và cập nhật vào phần mềm kế toán;

Check bảng lương, chấm công căn cứ theo chính sách công ty, chế độ quy định;

Đối chiếu công nợ với chi nhánh, tập đoàn;

Hoàn thiện sổ sách, chứng từ theo chuẩn mực kế toán và sắp xếp, lưu trữ khoa học;

Thực hiện các công việc khác theo giao việc của Kế toán trưởng;

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 22.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán

Có kiến thức về thuế TNDN, GTGT, TNCN

Thành thạo tin học văn phòng.

Làm việc tại KĐT Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội

Tại Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn: thỏa thuận theo năng lực, Từ 8-10 Triệu+++

Được xem xét tăng lương định kỳ;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động;

Cơ hội học tập và thăng tiến cao;

Được tham quan, nghỉ mát định kì;

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành

