Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Minh Hưng M&C Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: tòa nhà waseco, số 10 phổ quang, Tân Bình, Quận Tân Bình

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ sách kế toán và quỹ thực tế

Theo dõi, kiểm tra, nhập liệu hồ sơ tạm ứng của các nhân viên.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập phiếu chi.

Nhập liệu phiếu thu, chi tiền mặt

Hạch toán chi phí lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Theo dõi hồ sơ vay vốn: tình hình nhận và trả nợ ngân hàng

Hỗ trợ thủ quỹ khi nghỉ phép

Đáp ứng nhanh các yêu cầu đột xuất của cấp trên

Thông báo tiền chi đến các bộ phận đề nghị

- Sử dụng phần mềm kế toán Bravo.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe

Được tham gia đi du lịch định kỳ hàng năm

Được tặng quà sinh nhật và các chế độ khác theo quy định của Công ty

Được xét nâng lương, nâng bậc định kỳ hàng năm

Được tổ chức khám chữa bệnh định kỳ hàng năm

