Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Minh Hưng M&C Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty Cổ phần Minh Hưng M&C Pro Company
- Hồ Chí Minh: tòa nhà waseco, số 10 phổ quang, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ sách kế toán và quỹ thực tế
Theo dõi, kiểm tra, nhập liệu hồ sơ tạm ứng của các nhân viên.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập phiếu chi.
Nhập liệu phiếu thu, chi tiền mặt
Hạch toán chi phí lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
Theo dõi hồ sơ vay vốn: tình hình nhận và trả nợ ngân hàng
Hỗ trợ thủ quỹ khi nghỉ phép
Đáp ứng nhanh các yêu cầu đột xuất của cấp trên
Thông báo tiền chi đến các bộ phận đề nghị
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Minh Hưng M&C Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đi du lịch định kỳ hàng năm
Được tặng quà sinh nhật và các chế độ khác theo quy định của Công ty
Được xét nâng lương, nâng bậc định kỳ hàng năm
Được tổ chức khám chữa bệnh định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Minh Hưng M&C Pro Company
