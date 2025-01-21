Tuyển Kế toán thanh toán CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nhiệm vụ:

Công việc hàng ngày:

- Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ thanh toán của các bộ phận gửi về, kế toán thanh toán thực hiện:

- Tiếp nhận thủ tục thanh toán từ các bộ phận yêu cầu.

- Kiểm tra bộ chứng từ thanh toán: tính đầy đủ, tính hợp lệ, quy định nội bộ.

- Xét duyệt hồ sơ thanh toán

- Lập phiếu chi, UNC.

- Trình ký kế toán trưởng, Trưởng P.TCKT, Giám đốc/P.Giám Đốc.

- Hạch toán nghiệp vụ

- Căn cứ Giấy báo có, báo nợ của ngân hàng, kế toán thực hiện hạch toán các nghiệp vụ thu, chi tiền qua ngân hàng;

- Khi phát sinh Hợp đồng mua hàng của các bộ phận gửi về, Kế toán thanh toán thực hiện :

- Tiếp nhận, kiểm tra nội dung hợp đồng: thông tin nhà cung cấp, điều khoản thanh toán, thời hạn thanh toán, hình thức thanh toán chính sách ưu đãi ( nếu có ),...

- Tạo mã nhà cung cấp (nếu phát sinh NCC mới)

- Căn cứ các điều kiện hợp đồng, Kế toán thanh toán kiểm tra và đảm bảo lập hồ sơ thanh toán và thanh toán đúng theo các điều khoản của hợp đồng phù hợp với quy định; xem xét đối chiếu và giảm trừ các khoản công nợ.

- Hàng ngày, theo dõi hạn thanh toán tạm ứng và nhắc thanh toán khi đến hạn chi tiết theo từng đối tượng, bộ phận.

- Theo dõi tiền ngân hàng về: Kiểm tra tiền về trên hệ thống tài khoản ngân hàng để đối chiếu tiền về với kế toán công nợ phải trả

- Thực hiện hồ sơ giải ngân ngân hàng để thanh toán cho nhà cung cấp.

- Theo dõi các khoản vay và lãi vay đến hạn.

- Sau khi hồ sơ được kiểm tra, in phiếu kế toán, ký người lập và chuyển cho kế toán trưởng ký và in hồ sơ lưu trữ.

- Cập nhật các thẻ tín dụng phát sinh của Công Ty

- Thực hiện và theo dõi các giao dịch ký quỹ/ bảo lãnh bảo hành tại NH

- Dựa theo PO, Bill of Lading, làm yêu cầu bảo hiểm gửi cho PVI trước khi hàng hóa ship về.

- Kiểm tra tờ khai nhập khẩu (thông tin NCC, thông tin Powertech, Số Invoice, PO, Mã hàng, giá trị, HS code....) trước khi bên Logictis truyền tờ khai.

- Nhập tất cả tờ khai, hóa đơn liên quan đến các PO, phân bổ chi phí mua hàng cho từng tờ khai.

Công việc hàng tuần:

- Lên kế hoạch thanh toán các khoản công nợ đối với nhà cung cấp đến hạn.

- Chủ động trực tiếp liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo

- Trực tiếp thực hiện công việc cho các nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi,...

- Hàng tuần, thông báo danh sách tạm ứng chung và danh sách tạm ứng từng lần quá hạn đến từng đối tượng, bộ phận.

- Định kỳ hàng tuần, đối chiếu Số quỹ TGNH với Sổ phụ tài khoản (Sao kê tài khoản )

Công việc hàng tháng:

- Lập các báo cáo tổng hợp công nợ phải trả.

- Thực hiện các công việc thanh toán các khoản chi nội bộ như: thanh toán lương, thanh toán tạm ứng, thưởng và các khoản phụ cấp cho nhân viên.

- Lấy hóa đơn bên VETC, VCB, TCB....

- Kiểm tra và chốt các đầu tài khoản liên quan đến TT.

- Các báo cáo khác theo yêu cầu.

Công việc cuối năm:

- Xác nhận nợ các khoản tạm ứng với từng cán bộ, bộ phận.

- Thực hiện đối chiếu công nợ với từng nhà cung cấp và chốt số liệu công nợ thông qua Biên bản đối chiều công nợ.

2. Quyền hạn:

- Khi chứng từ thanh toán chưa hoàn chỉnh chủ động trao đổi với các bộ phận để hoàn thành.

- Đề xuất Phụ trách Phòng các trường hợp thanh toán khi có vướng mắc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn (Các nghiệp vụ, kỹ thuật, quản lý, ...):

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng tài chính kế toán,

- Kỹ năng, kiến thức và các khả năng khác (giao tiếp , vi tính VP, ngoại ngữ,...):

- Vi tính văn phòng tốt

- Sử dụng thành thạo phần mềm Misa kế toán

- Phẩm chất cá nhân cần có: Trung thực, cẩn thận, linh hoạt, nhanh nhẹn, có trách nhiệm.

- Những kinh nghiệm nhất định cần có để thực hiện công việc hiệu quả hơn:

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm

- Yêu cầu độ tuổi : 25-35 tuổi.

- Có trách nhiệm, chịu áp lực cao,l àm việc độc lập

- Hoàn thành tốt công việc được giao đúng thời hạn qui định.

- Thực hiện công việc chính xác, cẩn thận

Tại CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thỏa thuận theo năng lực ứng viên

- Thưởng hàng tháng theo hiệu quả công việc

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7

- Thưởng KPI, ngày lễ tết, teambuilding.

- Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng , chuyên môn nghiệp vụ.

- Được hưởng chế độ bảo hiểm và các chế độ đãi ngộ khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT POWERTECH

