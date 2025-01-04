Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Hồ Tiêu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty TNHH Hồ Tiêu Việt
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra và hạch toán hoạt động thu/ chi bằng tiền gửi ngân hàng cho các khoản nợ vay, lãi vay, các khoản chi phí ngân hàng.
Theo dõi hạch toán, đối chiếu các khoản nợ vay của công ty với các đối tượng
Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ từ các phòng ban, lập chứng từ thu/chi/tạm ứng theo đúng quy định của pháp luật và quy trình nội bộ của công ty
Theo dõi, phát hành hóa đơn GTGT phù hợp với chứng từ yêu cầu và các chính sách quy định.
Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu khách hàng với các bộ phận có liên quan .
Thực hiện các báo cáo liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản phải thu khách hàng.
Xây dựng phương thức lưu trữ hồ sơ, chứng từ để phục vụ cho các bộ phận có liên quan.
Tham gia và duy trì các hoạt động văn hoá doanh nghiệp của phòng kế toán
Duy trì và nâng cao chất lượng kết nối, tương tác với các phòng ban
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại Học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kế toán doanh nghiệp... hoặc chuyên ngành khác liên quan
Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm
Thông thạo MS. Office, phần mềm kế toán liên quan
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao
Ngành nghề: Hành chính / Thư ký, Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hồ Tiêu Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
