Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH TRƯƠNG ĐOÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 107A Hồ Thị Kỷ, Phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Kiểm tra và xử lý đề nghị thanh toán: Quản lý và thực hiện thanh toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng theo đúng quy trình của công ty.

Lưu trữ chứng từ: Lưu trữ và sắp xếp chứng từ thu chi kế toán đầy đủ, khoa học, đảm bảo dễ dàng tra cứu.

Báo cáo quỹ: Lập báo cáo quỹ tiền mặt, ngân hàng đảm bảo tính minh bạch và chính xác.

Kiểm kê quỹ: Kiểm kê tiền mặt định kỳ, đối chiếu số liệu với sổ sách kế toán.

Định khoản: định khoản số liệu kế toán

Hỗ trợ khác: Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của kế toán tổn hợp và kế toán trưởng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Kế toán/Tài chính.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các công ty dịch vụ quảng cáo, marketing, logistics, du lịch, vận tải, hoặc dịch vụ kế toán.

Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán MISA.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và kỹ năng quản lý thời gian tốt.

Có khả năng học hỏi nhanh, thích nghi tốt, và chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng xử lý vấn đề nhanh chóng, hiệu quả, với tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯƠNG ĐOÀN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000 - 11.000.000 VND/tháng

Thưởng tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc.

Bảo hiểm xã hội theo quy định, và Bảo hiểm sức khỏe (PVI).

Thời gian làm việc linh hoạt: 12 ngày làm việc từ xa trong năm, 12 ngày nghỉ phép năm, 1 ngày nghỉ sinh nhật, 1 ngày nghỉ giáng sinh 25.12

Quỹ tín dụng hỗ trợ vay không lãi suất dành cho nhân viên làm việc trên 1 năm.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, vui vẻ. Các sự kiện nội bộ, teambuilding thường niên, New Year/ Year End Party…; Quà tặng trong dịp sinh nhật và các ngày lễ

Khám sức khỏe tổng quát và company trip hàng năm.

Được cung cấp laptop, PC, và các tài khoản cần thiết cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯƠNG ĐOÀN

