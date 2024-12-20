Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tan Phu Ward, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Đối chiếu, kiểm tra tính hợp lý, chính xác của hoá đơn chứng từ của nhà cung cấp với Phiếu nhập kho và nhập vào trên hệ thống kế toán. Đảm bảo các nghiệp vụ được ghi nhận chính xác và kịp thời, đặc biệt trong giai đoạn khoá sổ.

Nhận và kiểm tra bảng kê chi tiết hoá đơn của nhà cung cấp. Đảm bảo các thông tin trên hoá đơn là chính xác trước khi ký biên bản giao nhận.

Tìm hiểu và giải quyết các vấn đề phát sinh do chênh lệch số liệu với hoá đơn.

Liên hệ với Nhà cung cấp về các vấn đề liên quan đến thông tin trên hóa hoá đơn đảm bảo đúng quy định của cơ quan thuế.

Đảm bảo tính an toàn và hạn chế tối đa sự ảnh hưởng đến lợi ích của công ty gây ra bởi việc trì hoãn thanh toán, hoá đơn không hợp lệ, hợp pháp.

QUẢN LÝ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Thực hiện việc đối chiếu công nợ với nhà cung cấp định kỳ hàng tháng trước khi thanh toán.

Giám sát thu hồi nợ hiệu quả, bảo đảm không để nợ khó đòi. Kịp thời báo cáo cấp trên các khoản nợ quá hạn.

Đảm bảo việc thanh toán được thực hiện kịp thời, chính xác theo số liệu đã đối chiếu.

Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ phải trả vào sổ sách kế toán.

Tìm hiểu và giải quyết các vấn đề phát sinh khi đối chiếu công nợ với nhà cung cấp

Chuẩn bị báo cáo công nợ định kỳ hàng tháng.

Hỗ trợ việc khoá sổ kế toán cuối tháng.

Lưu trữ chứng từ tài liệu kế toán đầy đủ, chính xác, và tuân thủ đúng chính sách của công ty và nguyên tắc thực hành kế toán.

Hỗ trợ công việc của nhóm và tuân thủ đúng chỉ dẫn của Nhóm trưởng.

Hỗ trợ Xây dựng cải tiến quy trình kế toán và các chính sách liên quan.

Hỗ trợ thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán

Có 2 năm kinh nghiệm về kế toán công nợ phải trả hoặc tương tự

Có kiến thức về phần mềm SAP là một lợi thế

Có khả năng tốt trong việc xử lý và quản lý dữ liệu

Có khả năng làm việc chi tiết

Có thể nói và viết tiếng Anh, thành thạo tiếng Việt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp

Phụ cấp: Ăn uống, điện thoại, gửi xe, đi lại.

Thưởng hàng tháng: Thưởng hiệu quả công việc.

Thưởng hàng năm: Thưởng lương tháng 13, thưởng kết quả kinh doanh.

Đào tạo: Đào tạo hội nhập, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, hỗ trợ đào tạo chuyên môn.

Bảo hiểm: Bảo hiểm PVI Care, bảo hiểm xã hội theo quy định.

Chế độ phúc lợi khác: 15 ngày nghỉ phép/năm.

Đánh giá năng lực và xem xét tăng lương vào cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM

