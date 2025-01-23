Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 22 Triệu

Mức lương 13 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

- Quản lý mọi hoạt động kế toán hàng ngày liên quan đến mua bán hàng hóa, dịch vụ công nợ (sổ sách hóa đơn mua bán & chứng từ dịch vụ, lập báo cáo công nợ quá hạn, số tiền có, hàng tồn kho, báo cáo AP và AR, xác nhận số dư với khách hàng, nhà cung cấp...)

- Xuất hóa đơn đỏ.

- Lập báo cáo VAT, báo cáo nội bộ định kỳ theo yêu cầu của Lãnh đạo.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ cho các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra khi được yêu cầu.

- Thống kê, tổng hợp, phân tích dữ liệu kế toán khi được yêu cầu.

- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo giao.

- Phân loại và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quy định.

- Thành thạo máy tính văn phòng.

- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán, đặc biệt là Fast Software là một lợi thế.

- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

- Tuy nhiên, trình độ trung cấp về viết/đọc tiếng Anh là tối thiểu cần thiết

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm.

- Cẩn thận, chăm chỉ và trung thực.

- Chịu được áp lực và có trách nhiệm với công việc.

- Dưới 35 tuổi.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp: Phụ cấp đi lại và phụ cấp ăn trưa, phụ cấp đồng phục

- Thưởng Tết, Thưởng hiệu suất

- Tăng lương: 1 lần/năm, theo quy định của Công ty

