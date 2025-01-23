Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 22 Triệu

Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/03/2025
Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Mức lương
13 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 13 - 22 Triệu

- Quản lý mọi hoạt động kế toán hàng ngày liên quan đến mua bán hàng hóa, dịch vụ công nợ (sổ sách hóa đơn mua bán & chứng từ dịch vụ, lập báo cáo công nợ quá hạn, số tiền có, hàng tồn kho, báo cáo AP và AR, xác nhận số dư với khách hàng, nhà cung cấp...)
- Xuất hóa đơn đỏ.
- Lập báo cáo VAT, báo cáo nội bộ định kỳ theo yêu cầu của Lãnh đạo.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ cho các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra khi được yêu cầu.
- Thống kê, tổng hợp, phân tích dữ liệu kế toán khi được yêu cầu.
- Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo giao.
- Phân loại và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quy định.

Với Mức Lương 13 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo máy tính văn phòng.
- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán, đặc biệt là Fast Software là một lợi thế.
- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
- Tuy nhiên, trình độ trung cấp về viết/đọc tiếng Anh là tối thiểu cần thiết
- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm.
- Cẩn thận, chăm chỉ và trung thực.
- Chịu được áp lực và có trách nhiệm với công việc.
- Dưới 35 tuổi.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp: Phụ cấp đi lại và phụ cấp ăn trưa, phụ cấp đồng phục
- Thưởng Tết, Thưởng hiệu suất
- Tăng lương: 1 lần/năm, theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

