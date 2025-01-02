Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH THƯỜNG NHẬT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯỜNG NHẬT
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY TNHH THƯỜNG NHẬT

Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 6 Phan Kế Bính, Phường Đakao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Quản lý các khoản thu
• Thực hiện nghiệp vụ thu tiền: của các khách hàng, thu hồi công nợ, nhận thu tiền của thu ngân hàng ngày.
• Theo dõi thanh toán qua thẻ của khách hàng.
• Theo dõi công nợ của khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.
• Theo dõi tiền gửi ngân hàng.
• Theo dõi việc thanh toán thẻ của khách hàng.
• Quản lý và xác minh tính hợp pháp các chứng từ thu – chi.
• Kiểm soát hoạt động của thu ngân.
• Cập nhật báo cáo doanh thu hằng ngày cho BGĐ.
• Xuất hóa đơn bán hàng.
Quản lý các khoản chi
• Lên kế hoạch thanh toán công nợ với nhà cung cấp định kỳ.
• Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác như: Liên hệ đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi...
• Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như thanh toán tạm ứng...
Theo dõi việc quản lý quỹ tiền mặt
• Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định.
• Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ định kỳ với thủ quỹ.
Các công việc khác
• Theo dõi và báo cáo quản lý các khoản thu – chi .
• Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho ban lãnh đạo.
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: Từ 26 – 35 tuổi
• Bằng Cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.
• Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, Microsoft, Excel, phần mềm kế toán..
• Có tinh thần hợp tác, hỗ trợ, cẩn thận, tầm nhìn tốt, làm việc độc lập, quyết đoán.

Tại CÔNG TY TNHH THƯỜNG NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương: Từ 12 đến 13 triệu hoặc có thể thỏa thuận tùy theo năng lực, kinh nghiệm.
2. Các chế độ tham gia BHXH đầy đủ, phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định
3. Chế độ phúc lợi: Thưởng lễ, tết, tháng 13, sinh nhật, hiếu, hỉ,...
4. Được tham gia các chương trình du lịch, hoạt động ngoại khóa, teambuilding ..
5. Được nghỉ 12 ngày phép năm mỗi năm.
6. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯỜNG NHẬT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯỜNG NHẬT

CÔNG TY TNHH THƯỜNG NHẬT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 06 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

