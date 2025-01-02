Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 516 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Kế toán thanh toán

- Quản lý sổ sách bán hàng liên quan đến hoạt động bán hàng của phòng Kinh doanh và Phòng Dịch vụ;

- Đối chiếu tồn kho xe, quản lý và xử lý công nợ giữa Phòng Kinh doanh & Nhà máy;

- Kiểm tra công nợ Phòng Kinh doanh với khách hàng, Phòng Kinh doanh với các bên thứ 3 (Bảo hiểm, ngân hàng, phụ kiện,...);

- Lập báo cáo thống kế số liệu của Phòng Kinh doanh & Dịch vụ;

- Chịu trách nhiệm thu, chi tiền của khách hàng, xuất hóa đơn VAT;

- Một số công việc khác (nếu có) theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán;

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm;

- Sử dụng được phần mềm kế toán, thành thạo Word và Excel;

- Nắm vững các quy định mang tính Luật định về kế toán;

- Trung thực, cẩn trọng, bảo mật thông tin;

- Chịu được áp lực công việc, có ý thức trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 8 - 12 triệu/tháng (tuỳ theo năng lực của ứng viên) sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn;

- Được đào tạo, hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn;

- Thưởng Lễ Tết, nghỉ phép, được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của công ty;

- Xem xét tăng lương theo năng lực, có cơ hội thăng tiến cao;

- Được tham gia hoạt động Team-building thường xuyên do công ty tổ chức;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô

