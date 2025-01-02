Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
- Hồ Chí Minh:
- 516 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Quản lý sổ sách bán hàng liên quan đến hoạt động bán hàng của phòng Kinh doanh và Phòng Dịch vụ;
- Đối chiếu tồn kho xe, quản lý và xử lý công nợ giữa Phòng Kinh doanh & Nhà máy;
- Kiểm tra công nợ Phòng Kinh doanh với khách hàng, Phòng Kinh doanh với các bên thứ 3 (Bảo hiểm, ngân hàng, phụ kiện,...);
- Lập báo cáo thống kế số liệu của Phòng Kinh doanh & Dịch vụ;
- Chịu trách nhiệm thu, chi tiền của khách hàng, xuất hóa đơn VAT;
- Một số công việc khác (nếu có) theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm;
- Sử dụng được phần mềm kế toán, thành thạo Word và Excel;
- Nắm vững các quy định mang tính Luật định về kế toán;
- Trung thực, cẩn trọng, bảo mật thông tin;
- Chịu được áp lực công việc, có ý thức trách nhiệm cao.
Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo, hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn;
- Thưởng Lễ Tết, nghỉ phép, được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của công ty;
- Xem xét tăng lương theo năng lực, có cơ hội thăng tiến cao;
- Được tham gia hoạt động Team-building thường xuyên do công ty tổ chức;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
