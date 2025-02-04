Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 222/8B Bùi Đình Túy, Phường 12, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1. Lập các chứng từ chuyển khoản, giao dịch với ngân hàng (tài khoản VND)
2. Kiểm tra tất cả đề nghị thanh toán, đề nghị tạm ứng, đề nghị hoàn ứng,... theo đúng quy định Công ty
3. Lập phiếu chi tiền mặt, phiếu chi chuyển khoản (Báo nợ) và tổng hợp cuối mỗi ngày chuyển đến Kế toán trưởng
4. Lập phiếu thu tiền mặt, phiếu thu chuyển khoản (Báo có) và tổng hợp cuối mỗi ngày chuyển đến Kế toán trưởng
5. Thực hiện đóng cuốn hóa đơn, chứng từ và lưu trữ theo quy định Công ty
6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định, quy chế của công ty và yêu cầu của phòng.
7. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu từ cấp quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên biết sử dụng phần mềm MISA
Chăm chỉ, chịu khó
Ưu tiên đã làm qua ngành logistics
Nhanh nhẹn, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, thưởng nhân viên xuất sắc.
Du lịch hằng năm, khám sức khỏe định kỳ.
Được đào tạo kiến thức chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 222/8B Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

