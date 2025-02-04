Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 222/8B Bùi Đình Túy, Phường 12, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán

1. Lập các chứng từ chuyển khoản, giao dịch với ngân hàng (tài khoản VND)

2. Kiểm tra tất cả đề nghị thanh toán, đề nghị tạm ứng, đề nghị hoàn ứng,... theo đúng quy định Công ty

3. Lập phiếu chi tiền mặt, phiếu chi chuyển khoản (Báo nợ) và tổng hợp cuối mỗi ngày chuyển đến Kế toán trưởng

4. Lập phiếu thu tiền mặt, phiếu thu chuyển khoản (Báo có) và tổng hợp cuối mỗi ngày chuyển đến Kế toán trưởng

5. Thực hiện đóng cuốn hóa đơn, chứng từ và lưu trữ theo quy định Công ty

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định, quy chế của công ty và yêu cầu của phòng.

7. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu từ cấp quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên biết sử dụng phần mềm MISA

Chăm chỉ, chịu khó

Ưu tiên đã làm qua ngành logistics

Nhanh nhẹn, chịu được áp lực cao.

Quyền Lợi

Thưởng tháng 13, thưởng nhân viên xuất sắc.

Du lịch hằng năm, khám sức khỏe định kỳ.

Được đào tạo kiến thức chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển

