Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 117 – 119 Bạch Đằng, Phường 15, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận hồ sơ thanh toán từ kế toán tổng hợp, kiểm tra hồ sơ thanh toán và hạch toán vào chi phí vào hệ thống quản lý nội bộ , sau đó in phiếu đã hạch toán kẹp vào bộ hồ sơ chuyển cho kế toán trưởng kiểm tra và cân đối dòng tiền duyệt thanh toán.

- Liên hệ với người đề nghị cung cấp hóa đơn chứng từ bổ sung các hồ sơ thiếu hóa đơn, chứng từ.

- Lập lệnh thanh toán các hồ sơ thanh toán đã được duyệt theo kế hoạch.

- Lập hồ sơ thanh toán các khoản thanh toán quốc tế đến hạn của MIA nhập khẩu.

- Tải và in UNC từ ngân hàng và kẹp vào bộ hồ sơ thanh toán, đánh số thứ tự theo file ngân hàng và sắp xếp hồ sơ thành tập chuyển cho kế toán tổng hợp lưu trữ.

- Hạch toán ghi sổ sao kê (gồm ủy nhiệm chi) tất các ngân hàng và thẻ tín dụng lên hệ thống.

- Rà soát, đối chiếu chiếu công nợ B2B, OEM và clear thanh toán trên hệ thống.

- Sau khi cập nhật hết tất cả khoản doanh thu (nhóm kế toán doanh thu) và chi trên hệ thống của các ngân hàng, phối hợp rà soát lại phát sinh chênh lệch, điều chỉnh cho khớp số dư cuối kì của tất cả các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng.

- Hằng ngày đổ sao kê các ngân hàng vào file ngân hàng và theo dõi số dư của các ngân hàng và thẻ tín dụng.

- Đầu tuần và cuối mỗi tháng cập nhật file dòng tiền, cập nhật theo từng khoản mục doanh thu bán hàng, NCC, chi phi khác cho Kế Toán Trưởng.

- Liên lạc với ngân hàng về thay đổi các thông tin tài khoản. theo sự chỉ đạo của Kế Toán Trưởng.

- Sắp xếp và lưu chứng từ.

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ từ 25 - 32 tuổi.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành Tài Chính Kế toán.

- Kinh nghiệm: từ 2 năm trở lên.

- Kỹ năng: thành thạo sử dụng máy tính, đặc biệt là excel, thực hành trên kế toán máy.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách lương thưởng đầy đủ, rõ ràng.

- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.

- Đóng BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước.

- Tham gia du lịch công ty kết hợp các hoạt động xây dựng đội nhóm.

- Mua hàng nội bộ với chính sách ưu đãi hàng tháng.

- Happy Day: Về sớm 1 tiếng vào mỗi thứ 5 hàng tuần.

- Nhận quà vào ngày sinh nhật theo chính sách cho từng cấp bậc.

- Hoạt động ngoại khóa thường xuyên vào mỗi thứ 5 hàng tuần, bao gồm: bóng đá, cầu lông, chạy bộ...

- Làm việc trong môi trường hoà đồng, không rào chắn, được tiếp nhận đầy đủ hướng dẫn từ đồng nghiệp và quản lý cấp trên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin