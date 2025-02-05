Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN BÌNH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Kiểm soát hồ sơ chất lượng, hồ sơ pháp lý theo yêu cầu dự án.

• Kiểm soát, tính toán khối lượng vật tư nhập về công trường.

• Hoàn thiện và bảo vệ hồ sơ thanh quyết toán.

• Làm các công việc khác phù hợp với chuyên môn khi được Ban Giám đốc, quản lý yêu cầu.

• Nam/nữ: tuổi từ 24-34. Ưu tiên có kinh nghiệm từng chạy hồ sơ với chủ đầu tư Vin.

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

• Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng hoặc các chuyên ngành có liên quan.

• Ưu tiên ứng viên có 02 năm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm làm dự án Vin.

• Thành thạo vi tính và các phần mềm văn phòng, Autocad …

• Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nhiệt huyết với công việc, có thể đi công các tỉnh xung quanh khu vực Hà Nội khi cần.

