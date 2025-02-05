Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN BÌNH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN BÌNH AN
- Hà Nội: Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
• Kiểm soát hồ sơ chất lượng, hồ sơ pháp lý theo yêu cầu dự án.
• Kiểm soát, tính toán khối lượng vật tư nhập về công trường.
• Hoàn thiện và bảo vệ hồ sơ thanh quyết toán.
• Làm các công việc khác phù hợp với chuyên môn khi được Ban Giám đốc, quản lý yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.
• Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng hoặc các chuyên ngành có liên quan.
• Ưu tiên ứng viên có 02 năm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm làm dự án Vin.
• Thành thạo vi tính và các phần mềm văn phòng, Autocad …
• Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nhiệt huyết với công việc, có thể đi công các tỉnh xung quanh khu vực Hà Nội khi cần.
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN BÌNH AN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN BÌNH AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI