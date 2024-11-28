Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Thanh Xuân

Hợp tác cùng phòng ban kế toán, rà soát số liệu báo cáo thuế

Tính thuế cho các đơn hàng nhập khẩu

Chuẩn bị các khoản thanh toán thuế

Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động công ty

Phân tích, Lập báo cáo thuế (thuế GTGT, TNDN và TNCN) theo định kỳ

Tổng hợp hoá đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán

Đề xuất chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu công ty

Hợp tác với kiểm toán viên nội bộ và ngoài công ty

Kiểm soát các chứng từ nội bộ từ các phòng ban

Rà soát và kiểm soát báo cáo thuế của nhà máy (do kế toán thuế nhà máy thực hiện)

Định kỳ báo cáo cho BGĐ và Kế toán trưởng

Nam/Nữ

Sinh năm từ 1997 - 1986

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán

Ứng viên có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm về thuế (quy mô doanh thu từ 50 tỷ) cho các công ty thương mại hoặc sản xuất

Hoặc có kinh nghiệm làm dịch vụ thuế

Sử dụng thành thạo phần mềm Misa hoặc phần mềm tương đương

Có tư duy về số liệu, báo cáo

Trung thực, nhanh nhẹn, tỉ mỉ trong công việc

Lương khởi điểm (gross): 14.000.000 đ - 16.000.000 đ

Phụ cấp hằng tháng: Ăn trưa (30k/bữa), vé gửi xe tháng (90k/tháng)

Thiết bị làm việc được cấp: Máy tính, điện thoại bàn

Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

Vị trí có nhiều cơ hội phát triển

Xét tăng lương định kỳ vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm (tháng thứ 3 nếu có kết quả làm việc xuất sắc)

Hưởng các chế độ BHXH - BHYT - BHTN, nghỉ Lễ theo quy định của Nhà nước

12 ngày nghỉ phép năm, ngày nghỉ phép có lương

Lương tháng 13, thưởng + quà các ngày lễ - tết

Tham gia hoạt động nội bộ, chương trình, sự kiện, du lịch hằng năm

