Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
- Hà Nội:
- Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Hợp tác cùng phòng ban kế toán, rà soát số liệu báo cáo thuế
Tính thuế cho các đơn hàng nhập khẩu
Chuẩn bị các khoản thanh toán thuế
Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động công ty
Phân tích, Lập báo cáo thuế (thuế GTGT, TNDN và TNCN) theo định kỳ
Tổng hợp hoá đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán
Đề xuất chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu công ty
Hợp tác với kiểm toán viên nội bộ và ngoài công ty
Kiểm soát các chứng từ nội bộ từ các phòng ban
Rà soát và kiểm soát báo cáo thuế của nhà máy (do kế toán thuế nhà máy thực hiện)
Định kỳ báo cáo cho BGĐ và Kế toán trưởng
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh năm từ 1997 - 1986
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
Ứng viên có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm về thuế (quy mô doanh thu từ 50 tỷ) cho các công ty thương mại hoặc sản xuất
Hoặc có kinh nghiệm làm dịch vụ thuế
Sử dụng thành thạo phần mềm Misa hoặc phần mềm tương đương
Có tư duy về số liệu, báo cáo
Trung thực, nhanh nhẹn, tỉ mỉ trong công việc
Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp hằng tháng: Ăn trưa (30k/bữa), vé gửi xe tháng (90k/tháng)
Thiết bị làm việc được cấp: Máy tính, điện thoại bàn
Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
Vị trí có nhiều cơ hội phát triển
Xét tăng lương định kỳ vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm (tháng thứ 3 nếu có kết quả làm việc xuất sắc)
Hưởng các chế độ BHXH - BHYT - BHTN, nghỉ Lễ theo quy định của Nhà nước
12 ngày nghỉ phép năm, ngày nghỉ phép có lương
Lương tháng 13, thưởng + quà các ngày lễ - tết
Tham gia hoạt động nội bộ, chương trình, sự kiện, du lịch hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
