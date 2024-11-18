Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Grandeur Palace, 138B Giảng Võ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

1. Kiểm soát toàn bộ phần hành nhập liệu chi tiết phải thu, phải trả, kiểm soát theo dõi tài sản, CCDC. Theo dõi khấu hao tài sản CCDC.

2. Cập nhật & cung cấp số liệu cho KTT khi có yêu cầu.

3.Theo dõi kiểm soát chi phí theo định mức của từng khối, từng bộ phận.

4. Cần giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của KTT

5.Check kiểm tra & đối chiếu, tổng hợp số liệu chi tiết giữa các bộ phận trong DN.

6.Check kiểm tra đối chiếu số dư cuối kỳ xem có đúng & hợp lý với các báo cáo chi tiết hay không.

7.Chỉ dẫn cách xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán thực hành cho các bộ phận, phần hành liên quan.

8.Thực hiện hạch toán các bút toán nội sinh, các bút toán cuối kỳ trước khi lên báo cáo tài chính

9.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của KTT"

Yêu Cầu Công Việc

1. Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên tại vị trí tương đương

2. Kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn:

- Thao tác được phần báo cáo tài chính

- Nắm bắt cập nhật thông tư, nghị định, luật thuế theo quy định.

- Theo dõi và cảnh báo các rủi ro về chi phí và doanh thu.

- Lên thành thạo BCTC và khai thuế tháng, quý, năm.

- Đưa ra đề xuất những bút toán, chế độ báo cáo & mẫu biểu báo cáo phù hợp.

- Kiến nghị quy trình thực hiện các nghiệp vụ kế toán, luân chuyển chứng từ trong doanh nghiệp

3. Kỹ năng mềm:

- Kỹ năng quản lý tiến độ công việc.

- Kỹ năng xử lý công việc, kỹ năng báo cáo khoa học.

-Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

1. Mức lương: Thu nhập từ 15 đến 18 triệu

2. Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước;

3. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;

4. Được đào tạo bởi các quản lý cấp cao có nhiều năm kinh nghiệm;

5. Tham gia các hoạt động chung cùng công ty hàng năm: Team Building, Coffee break, sự kiện vào các dịp đặc biệt,..."

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS

