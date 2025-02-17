Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ TTK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 26 đường số 51 - BTT, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thủ Đức

Kế toán thuế

Chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ của các hoạt động tài chính kế toán, bao gồm nhưng không giới hạn:

Hạch toán và ghi nhận đầy đủcác nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày, bao gồm doanh thu, chi phí, công nợ, lương thưởng, thuế, quỹ tiền mặt, ngân hàng,...

Lập báo cáo tài chính hàng tháng: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các báo cáo quản trị khác theo yêu cầu.

Kiểm soát thu chi: Quản lý dòng tiền, theo dõi các khoản thanh toán, đảm bảo chi tiêu hợp lý và tối ưu hóa dòng tiền cho công ty.

Quản lý công nợ: Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, đối soát giao dịch với đối tác, ngân hàng và các bên liên quan.

Hỗ trợ các vấn đề về thuế và báo cáo thuế: Lập và nộp các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, báo cáo sử dụng hóa đơn, và làm việc với cơ quan thuế khi cần.

Đề xuất giải pháp cải tiến quy trình kế toánđể nâng cao hiệu suất và kiểm soát tài chính chặt chẽ hơn.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.

Cótừ 2 năm kinh nghiệm trở lêntrong lĩnh vực kế toán

Am hiểu về chuẩn mực kế toán, quy định thuế hiện hành và có khả năng lập báo cáo tài chính.

Thành thạo Excel và phần mềm kế toán (MISA, Fast hoặc tương đương).

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và kỹ năng tổ chức công việc tốt.

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ TTK Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường startup trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Thời gian làm việc: thứ 2 -thứ 6

Lương: 12tr + Hoa hồng (nếu có)

Thu nhập hấp dẫn

Hoa hồng theo kết quả kinh doanh

Chế độ phúc lợi đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ TTK

