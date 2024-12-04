Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Saiko làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Lô 36 Khu B2 - 23 P. Hòa Quý Q, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán thuế.

Thu thập, kiểm tra, xử lý chứng từ, hóa đơn liên quan đến thuế.

Lập các báo cáo thuế theo quy định của pháp luật.

Nộp thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế.

Theo dõi, cập nhật các thay đổi về luật thuế, chính sách thuế.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.

Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1 năm làm việc tại các vị trí tương đương

Nắm vững kiến thức về kế toán thuế, luật thuế, chính sách thuế.

Thành thạo sử dụng phần mềm kế toán, Excel, Tin học văn phòng.

Có kỹ năng xử lý thuế, hóa đơn, chứng từ.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Saiko Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Saiko

