Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HRK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 504 Nguyen Tat Thanh, District 4 Ho Chi Minh City, Vietnam, Quận 4, Quận 4

Kế toán tổng hợp

Ưu tiên có kinh nghiệm tính giá thành sản phẩm hàng tháng;

Theo dõi các khoản chi phí trích trước: hạch toán và theo dõi các khoản chi phí trích trước như hoa hồng, thưởng doanh số, ....;

Theo dõi tài sản cố định: lưu hồ sơ TSCĐ, cập nhật tăng, giảm và trích khấu hao tài sản cố định hàng tháng;

Tính giá thành sản phẩm hàng tháng;

Định khoản nghiệp vụ phát sinh;

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;

Lập báo cáo tình hình sứ sụng hóa đơn hàng quý;

Lập tờ khai quyết toán năm thuế thu nhập doanh nghiệp;

Cung cấp hồ sơ cho kiểm toán khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng quý, năm;

Lập báo cáo tài chính, Kê khai thuế;

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: Từ 26 - 38 tuổi.

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại Học trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.

Giới tính: Nữ

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp.

Trên 03 năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí tương đương cho các doanh nghiệp sản xuất và từng làm việc tại doanh nghiệp có quy mô lớn là một lợi thế.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HRK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh và thỏa thuận theo năng lực

BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ, chính sách đầy đủ

Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ...

Du lịch 1-2 lần/ năm

Cấp phát đồng phục theo quy định công ty

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HRK

